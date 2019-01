Dopo la Banca d’italia anche il Fmi taglia le stime - ora l’Italia è un peso per l’economia mondiale : Dopo la Banca d’italia è il Fondo monetario internazionale a tagliare le stime sulla crescita italiana. E lo fa in perfetta sintonia con via Nazionale. anche per i tecnici dell’istituto di Washington quest’anno il Pil salirà soltanto dello 0,6%, 0,4 punti in meno rispetto alle previsioni pubblicate a ottobre scorso. Una stima distante dall’1% progr...

Pensioni - Di Maio su Banca d'Italia : parla di recessione Dopo reddito e Q100 : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 21 gennaio 2019 vedono arrivare nuovi commenti sulla quota 100 e sul reddito di cittadinanza da parte del Ministro del Lavoro Luigi Di Maio, dopo il rapporto di Banca d'Italia sul rischio di un ritorno in recessione della nostra economia. Nel frattempo dall'opposizione proseguono le forti critiche ai provvedimenti avviati con il "decretone", in particolar modo per quanto concerne la vicenda dei lavoratori ...

NBA 2019 - i risultati della notte (14 gennaio) : Toronto sbanca Washington Dopo due supplementari. Curry (48 punti) trascina Golden State al successo contro Dallas : Sette partite in programma in questa lunga notte NBA. Successi per le formazioni di testa sia ad Est, con le vittorie di Toronto e Milwaukee ai danni di Washington ed Atlanta, sia ad Ovest, dove Denver e Golden State superano Portland e Dallas. Philapelphia batte New York e si conferma in zona playoff, mentre cadono a sorpresa Houston e Los Angeles Lakers contro Orlando e Cleveland. I Golden State Warriors soffrono in casa dei Dallas Mavericks, ...

Carige - Dopo l'incontro con i sindacati confermato il piano industriale a febbraio - 'banca in sicurezza' : Carige non può finire in mani sbagliate " conclude Masi " perché è importante per il territorio e per l'economia di questa regione". Leggi anche la strategia Carige, 'entro febbraio nuovo piano ...

Banca Carige - Dopo il salvataggio bufera su Giuseppe Conte : "Spieghi i suoi rapporti con l'istituto" : Il salvataggio di Banca Carige - per la quale è pronto anche un piano per la nazionalizzazione - scatena le opposizioni. Il Pd in particolare, Matteo Renzi in prima fila: "Sono bastati dieci minuti di una riunione notturna del Consiglio dei ministri per smentire cinque anni di insulti e menzogne con

Bancari positivi Dopo intervento governo su Carige : ... Carige potrà "accedere a forme di sostegno pubblico della liquidità che consistono nella concessione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della garanzia dello Stato su passività di ...

Banca Carige - si cerca soluzione Dopo commissariamento Bce - : L'istituto spera di compiere passi concreti entro tre mesi, dopo che la Bce l'ha commissariato. Il primo azionista, Malacalza investimenti, esce allo scoperto e ribadisce il suo impegno. Il ...

Carige - le mosse Dopo il commissariamento. Sfide per la banca e per il sistema : Per la prima volta, nella storia italiana, un pezzo del sistema bancario tricolore finisce sotto il controllo della BCE. Nel mirino dell'istituto centrale di Francoforte c'è banca Carige posta in ...

BANCA CARIGE/ Amministrazione straordinaria della Bce Dopo dimissioni in cda : BANCA CARIGE in Amministrazione straordinaria: la Bca nomina tre commissari e un comitato di sorveglianza dopo le dimissioni di parte del cda

Biotestamento un anno Dopo : la legge non basta. Pochi sanno cos’è e manca una banca dati nazionale : Si fa presto a dire testamento biologico, ma la verità è che dopo una lunga battaglia in Parlamento per arrivare alla legge approvata il 14 dicembre 2017 in Italia c’è ancora molto da fare. A un anno di distanza da quel voto storico, l’Associazione Luca Coscioni segnala una serie di ritardi e mancanze perché sia data piena applicazione alla norma che ha reso possibile, per ogni cittadino, la possibilità di presentare al proprio Comune le ...

Reddito di cittadinanza - nessun sussidio a chi ha più di 5 mila euro in banca Quota 100 - ‘tagliola’ Dopo 300 mila uscite : Requisiti stringenti per ottenere l’assegno fino a 780 euro per i poveri. A disposizione sette miliardi di euro per il 2019, due in mendo di quanto previsto finora

Il mercato fantasma di Strasburgo - le bancarelle natalizie abbandonate Dopo la fuga per gli spari : La merce ancora esposta sulle bancarelle, i mercatini abbandonati e avvolti nel silenzio. È questa la scena spettrale subito dopo la sparatoria di Strasburgo. Ecco le immagini.

Ginnastica - federazione Usa dichiara bancarotta Dopo gli scandali sessuali : 100 cause di risarcimento da 350 atlete : Oltre cento cause di risarcimento avanzate da 350 ginnaste vittime di molestie sessuali hanno costretto la Usa Gymnastics – la federazione americana di Ginnastica artistica – a dichiarare bancarotta. In questo modo, dice la Cnn, potrà accelerare una soluzione per le cause delle vittime contro gli abusi del medico della nazionale. Nei mesi scorsi infatti i vertici federali, sono stati messi sotto accusa dalle atlete e accusano di non ...