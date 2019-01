Donald Trump | nomination ai Razzie l' Oscar per il peggiore cinema

Due anni vissuti pericolosamente - quelli di Donald Trump alla Casa Bianca : Economia È il suo punto di forza. La disoccupazione è ai minimi storici e da quando è stato eletto sono stati creati 5 milioni di nuovi posti di lavoro. Eppure ha ancora un po' strada da fare prima ...

L’appello di Donald Trump ai Democratici : “Protezione ai dreamer in cambio del muro col Messico” : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rivolto un messaggio alla nazione appellandosi ai Democratici per trovare un compromesso sulla questione della costruzione del muro col Messico. Trump propone di offrire protezione e tutele per i dreamer, migranti arrivati con genitori irregolari nel Paese, in cambio dei finanziamenti per costruire la barriera al confine. Ma i Democratici rifiutano.Continua a leggere

Due anni di Donald Trump alla Casa Bianca : un bilancio sul 2018 del Presidente USA in 5 punti - Sky TG24 - : Il 20 gennaio 2017 il tycoon si insediava a Washington con la moglie Melania. In questi ultimi 12 mesi la sua presidenza è stata molto attiva: dalla pace con Pyongyang in politica estera alle elezioni ...

Donald Trump e Kim Jong-un si incontreranno di nuovo - alla fine di febbraio : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il dittatore nordcoreano Kim Jong-un si incontreranno per la seconda volta intorno alla fine di febbraio. Lo ha annunciato la Casa Bianca dopo l’incontro tra Trump e il generale Kim Yong-chol, il braccio

Donald Trump inventa la "formula-Gerusalemme" : una sovranità per due città : Ha ottenuto il via libera delle monarchie del Golfo, con i loro miliardi fondamentali per la ricostruzione di Gaza e per il mantenimento in vita degli apparati palestinesi, sia in versione Hamas che in quella dell'Autorità nazionale palestinese del presidente Mahmoud Abbas. Ha garantito all'amico Netanyahu il sostegno incondizionato da parte americana ad ogni operazione che Israele intenda continuare a portare avanti per contrastare la ...

Donald Trump ha cancellato un viaggio internazionale della speaker della Camera Nancy Pelosi : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha cancellato e rimandato un imminente viaggio internazionale della speaker della Camera Nancy Pelosi, la leader dei Democratici alla Camera, a causa dello shutdown, la chiusura parziale delle attività del governo e dei

Donald Trump rivela la nuova difesa antimissilistica americana : Dall'altra, ha motivato l'enorme incremento di risorse che l'America ha destinato alla difesa per difendersi con un argomento strategico: "Il mondo sta cambiando. Gli Stati Uniti non possono ...

Eclissi del 21 Gennaio : la Superluna di sangue e quelle strane connessioni con Donald Trump : La Superluna di sangue il 21 Gennaio incanterà tutti gli appassionati di astronomia, e non, per almeno 1 ora e due minuti, periodo nel quale si tingerà di rosso in un’Eclissi totale. Pur non essendo un evento poi così raro, sono molte le profezie legate all’Apocalisse, le paure di strane connessioni con terremoti, eruzioni vulcaniche e fenomeni meteo estremi che aleggiano intorno a questo evento che in realtà è semplicemente frutto ...

Elizabeth Warren - chi è la prima vera sfidante per Donald Trump : Ogni giorno duella con il presidente sui social. E ora vuole sfilargli la Casa Bianca. Vi raccontiamo chi è la prima candidata dem per il 2020: nemica di Wall Street che difende la classe media «I democratici americani devono candidare alla presidenza un bianco maschio per vincere» "

Donald Trump minaccia la Turchia : "Se attacca i curdi la devasteremo economicamente" : "devasteremo economicamente la Turchia se colpirà i curdi". Donald Trump minaccia apertamente Recep Tayyip Erdogan, sottolineando che è iniziato il ritiro delle truppe americane dalla Siria, ma questo non darà il via libera ai turchi per l'assalto ai curdi siriani. "Creeremo una zona di sicurezza" assicura il presidente americano.Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial ...

Nel 2017 l’FBI aprì un’indagine per verificare se Donald Trump stesse lavorando segretamente per la Russia - dice il New York Times : Secondo il New York Times, nei giorni immediatamente successivi al licenziamento del presidente dell’FBI James Comey l’agenzia federale statunitense aprì un’indagine per verificare se il presidente Donald Trump stesse lavorando segretamente per la Russia. L’indagine aveva lo scopo di verificare se

Michael Cohen - ex avvocato di Donald Trump - testimonierà davanti al Congresso : Michael Cohen, ex avvocato e stretto collaboratore del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, testimonierà davanti al Congresso il 7 febbraio. Sarà interrogato a proposito dei rapporti tra il comitato elettorale di Trump e la Russia, argomento al centro dell’indagine

Usa - Donald Trump verso l'emergenza nazionale per la costruzione del muro a confine con il Messico : Per ottenere i fondi per il muro al confine con il Messico Trump sarebbe pronto a dichiarare l'emergenza nazionale. In questo modo il presidente Usa bypasserebbe il Congresso mettendo inoltre fine allo shutdown. Secondo la Cnn dirotterà i fondi che erano stati stanziati per gli aiuti al Texas e a Porto Rico colpiti dagli uragani per la costruzione del muro al confine con il Messico. Una prospettiva, questa, che allarma ...

Donald Trump ha trovato il modo per costruire il muro con il Mexico : Costi quel che costi il muro con il Mexico si farà. La Casa Bianca sta lavorando per dichiarare un’emergenza nazionale