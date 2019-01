Domenica Live | Barbara d’Urso intervista la sorella Eleonora e si commuove

Ascolti TV | Domenica 20 gennaio 2019. Fazio 14.8%-13% - Dottoressa Giò 10.9%. Domenica In 18.2%-17% - Soap 12.7% - Domenica Live 16.2%. Tiki Taka 5.7% : La Dottoressa Giò Nella serata di ieri, Domenica 20 gennaio 2019, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.701.000 spettatori pari al 14.8% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.199.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 la seconda puntata della fiction La Dottoressa Giò ha raccolto davanti al video 2.485.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Rai2 La Porta Rossa ha catturato l’attenzione di 1.288.000 ...

Domenica Live - il drammatico faccia a faccia in tv tra Barbara D'Urso e la sorella Eleonora : Un particolare momento di televisione a Domenica Live di Barbara D'Urso: su Canale 5, infatti, Carmelita ha intervistato sua sorella, Eleonora D'Urso, attualmente impegnata nel cast de La dottoressa Giò. Le due sono figlie dello stesso padre, Rodolfo D'Urso, e di due madri diverse. E a Domenica Live

La D’Urso presenta a Domenica Live la sorella e si commuove : entrambe nel cast de La Dottoressa Gio. Guarda il Video : Per la prima volta, Barbara D’Urso ha ospitato sua sorella Eleonora a Domenica Live. L’occasione è naturalmente la collaborazione artistica per La Dottoressa Giò, in cui la conduttrice è protagonista, mentre Eleonora D’Urso interpreta il ruolo... L'articolo La D’Urso presenta a Domenica Live la sorella e si commuove: entrambe nel cast de La Dottoressa Gio. Guarda il Video proviene da Gossip, News, VIPs, ...

Barbara D'Urso in lacrime a Domenica Live - poi a sorpresa arriva la matrigna : Pomeriggio di fortissime emozioni per Barbara D'Urso, la quale oggi nel corso della diretta di Domenica Live in onda su Canale 5 non ha saputo trattenere le lacrime nel momento in cui ha intervistato per la prima volta sua sorella Eleonora. Un momento decisamente molto atteso anche dallo stesso pubblico del contenitore Domenicale di Canale 5 e sponsorizzato a più riprese dalla stessa conduttrice, la quale per tutta la settimana ha ripetuto al ...

Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic a Domenica Live. «Da dieci anni non ci vedevamo» : Mano nella mano. Così Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori sono entrati negli studi di Domenica Live. «Ho saputo che Vittorio era stato male, ero in America - dice Rita Rusic - Erano dieci...

Domenica Live - Paola Caruso choc : "Mi è stato augurato di perdere il bambino" (VIDEO) : E' un periodo decisamente burrascorso per l'ex bonas di Avanti un altro, Paola Caruso. Dopo aver scoperto di essere incinta durante l'esperienza a Pechino Express, aver subìto lo choc per essere stata lasciata dal compagno Francesco Caserta durante la gravidanza alla quale si va ad aggiungere una minaccia d'aborto come raccontato dalla stessa a Domenica Live lo scorso dicembre (puntata nella quale ha accusato anche un lieve malore), ora ...

Domenica Live - Rita Rusic contro Valeria Marini : "Metteva zizzania tra i nostri figli" (VIDEO) : Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori sono stati ospitati nel salotto di Barbara d'Urso nella puntata di Domenica Live andata in onda oggi 20 gennaio 2019. L'ex moglie dell'ex produttore cinematografico nonché patron della Fiorentina ha preso l'occasione per rispondere alle forti dichiarazioni rilasciate da Valeria Marini nella stessa trasmissione qualche tempo fa: Negli anni in cui ho incontrato Vittorio ho visto un uomo solo, ho cercato di ...

Rosa Perrotta incinta di Pietro - matrimonio a rischio : annuncio a Domenica Live : Rosa e Pietro di Uomini e Donne non si sono lasciati ma aspettano un figlio Altro che addio a un passo dal matrimonio: Rosa e Pietro aspettano un figlio! La Perrotta ha annunciato la gravidanza a Domenica Live, dove è arrivata accompagnata dal fidanzato avvocato. L’ex tronista di Uomini e Donne ha scoperto di essere […] L'articolo Rosa Perrotta incinta di Pietro, matrimonio a rischio: annuncio a Domenica Live proviene da Gossip e Tv.

Domenica Live - Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione annunciano : "Aspettiamo un figlio" (VIDEO) : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ultimamente hanno fatto parlare di se per un'ipotesi di crisi. I social si sono movimentati per cercare di capire cosa stesse accadendo e sapere se la 'convivenza interrotta' della quale si era parlato, aveva un fondo di verità oppure no.La smentita è prontamente arrivata a Domenica Live dove, insieme, si sono presentati non solo per accantonare le malelingue, ma anche per annunciare una lieta notizia: Rosa ...

Domenica Live - Barbara D'Urso e la sorella Eleonora in lacrime : «Non ci parlavamo più» : di Valeria Arnaldi 'Io e Eleonora siamo figlie dello stesso padre ma di due mamme diverse. Ci chiamiamo Ciku tra noi, abbiamo un fratello in Giappone e da quel momento ci chiamiamo così. Ci eravamo ...

Rita Rusic con Vittorio Cecchi Gori a Domenica Live : «Ho pianto per lui quando è stato male» : Mano nella mano. Così Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori sono entrati negli studi di Domenica Live. «Ho saputo che Vittorio era stato male, ero in America - dice Rita Rusic - Erano dieci...

Barbara d’Urso e Eleonora piangono a Domenica Live : “Siamo scioccate” : Domenica Live, Barbara d’Urso e la sorella in lacrime: la sorpresa della mamma Barbara d’Urso ha iniziato la puntata di oggi di Domenica Live con la prima intervista televisiva a sua sorella Eleonora d’Urso. La conduttrice prima di introdurre la sua ospite ha rivelato che era molto emozionata, non solo perchè si sarebbe seduta davanti a lei una persona molto importante, ma anche perchè la redazione le aveva vietato di vedere ...