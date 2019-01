Domenica In | Mara Venier fa il pieno di ascolti ma cala

Domenica In - Mara Venier saluta Antonio Pallante - attentatore di Togliatti. È bufera : Mara Venier asfaltata. È successo dopo la puntata di Domenica In andata in onda Domenica 20 gennaio. La signora della Domenica Rai ha ospitato Stefano Zurlo. Il giornalista ha presentato il suo libro ‘Quattro colpi per Togliatti – Antonio Pallante e l’attentato che sconvolse l’Italia’. Zurlo ha intervistato l’uomo che il 14 luglio 1948 tentò invano di uccidere il segretario del Partito Comunista Palmiro ...

Bufera su Mara Venier - il pubblico contro Domenica In : 'Basta parlare di morti' : Piovono critiche nei confronti di Mara Venier dopo la puntata di questo pomeriggio di Domenica In. Il programma del dì di festa di Raiuno. Il pubblico social, infatti, non ha gradito troppo gli ospiti e in generale il contenuto della puntata odierna del contenitore Domenicale della tv di Stato che potrebbe essere definita 'amarcord'. La Venier, infatti, ha prima intervistato Gina Lollobrigida e poi ha ospitato in studio la figlia di Little Tony ...

Domenica In - polemiche sul saluto di Mara Venier all’attentatore di Togliatti. Borioni : “Sconcertante”. E lei si scusa : “Io ho soltanto salutato una persona molto anziana, di 99 anni. Chiedo scusa se qualcuno si è risentito. Sono molto dispiaciuta, ma vorrei fosse chiaro che la politica non c’entra nulla”. Così Mara Venier all’AdnKronos sulle polemiche montate dopo un “saluto di troppo” nel corso di Domenica In ad Antonio Pallante, l’attentatore di Palmiro Togliatti. Presentando un libro di Stefano Zurlo proprio ...

Domenica In - da Mara Venier il ricordo della figlia di Little Tony : 'Mio padre aveva nascosto la sua malattia' : A Domenica In momenti di grande commozione quando la figlia di Little Tony Cristiana Ciacci , ospite di Mara Venier , ha ricordato gli ultimi giorni del cantante scomparso il 27 maggio 2013 : 'Mio ...

Domenica In - Mara Venier : 'Milf o gilf - per me un complimento dire a una donna di 60 anni che è desiderabile' : A Domenica In inedito siparietto hot : Mara Venier stava parlando dei rapporti tra nuore e suocere con Silvana Giacobini, Mauro Coruzzi, Simona Izzo e Richi Tognazzi quando l' ex Platinette ha ...

Little Tony - il ricordo della figlia Cristiana Ciacci a Domenica In fa commuovere Mara Venier : «La mattina trovavo le rose...» : 'Aveva nascosto la sua malattia, non ha voluto che trapelasse nulla, non l'ha confidato neanche agli amici più cari. Forse non voleva dare un dispiacere al pubblico'. Cristiana Ciacci , ospite di Mara ...

