osservatoriodiritti

: Disuguaglianza: l’ingiusta distribuzione della ricchezza nel rapporto Oxfam @OsservaDiritti - DuilioFilomeni : Disuguaglianza: l’ingiusta distribuzione della ricchezza nel rapporto Oxfam @OsservaDiritti - pierofilo : RT @annafalc: NYTimes (USA) Angus Deaton – Non è solo ingiusta: la disuguaglianza è una minaccia al nostro sistema di governo - massimo_savini : RT @annafalc: NYTimes (USA) Angus Deaton – Non è solo ingiusta: la disuguaglianza è una minaccia al nostro sistema di governo -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Il mondo dipinto dalglobale diè in bianco e nero, con buona pace per le sfumature: sempre più persone in povertà estrema da una parte, pochi Paperoni ultra-miliardari dall'altra. ...