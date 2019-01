DIRETTA GENOA SASSUOLO PRIMAVERA Streaming video e tv | il Grifone ha vinto più della

DIRETTA Genoa-Milan ore 15 : probabili formazioni e come vederla in tv : Diretta TV - Genoa-Milan, in programma alle ore 15 allo stadio Luigi Ferraris, sarà visibile sui canali Sky Sport 202 e Sky Sport 251 mentre sarà disponibile in Diretta streaming sulla piattaforma ...

DIRETTA Roma-Genoa Serie A : formazioni e azioni salienti - il match live : Roma-Torino è uno dei match in programma sabato 19 gennaio per la ventesima giornata di Serie A con fischio d'inizio fissato per le ore 15. Una sfida che seguiremo in Diretta con le formazioni ufficiali, le azioni salienti e la cronaca di novanta minuti che si preannunciano molto infuocati. La Roma vuole vincere questa partita per avvicinarsi alla quarta posizione, l'ultima che può portare in Champions League. Il Torino invece sta disputando un ...

Preziosi deferito dalla Procura Federale : deferito anche il Genoa per responsabilità DIRETTA : La Procura Federale è intervenuta deferendo Preziosi a seguito di alcune dichiarazioni contro l’arbitro Di Bello Il presidente del Genoa Preziosi ed il club ligure sono stati deferiti dalla Procura Federale, come rivelato dalla nota della Figc: “deferito Preziosi per dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro Marco Di Bello. Il presidente del Genoa è stato deferito per le dichiarazioni rilasciate lo scorso 17 dicembre. ...

Diretta Genoa Wurzburger Kickers: Risultato finale 1-1, Kouamè firma il pareggio in extremis! partita amichevole che si gioca a San Pedro del Pinatar.

Calciomercato LIVE - trattative 8 gennaio in DIRETTA : asta aperta per Nicolò Barella - Juventus-Romero - Sturaro-Genoa? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di oggi, martedì 8 gennaio. Anche se le squadre sembrano muoversi maggiormente in chiave estiva, come i probabili arrivi a parametro zero di Aaron Ramsey alla Juventus e Diego Godin all’Inter, diverse operazioni minori si stanno tessendo, con le squadre della Serie A pronte a rinforzarsi. Scopriremo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo ...

Genoa-Fiorentina, 19ª giornata Serie A 2018/2019

Cagliari-Genoa, 18ª giornata Serie A 2018/2019

