Dimartino: due solitudini che s’incontrano per il nuovo singolo “Giorni buoni”

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Da oggi è disponibile online il video di, ildiche anticipa l’uscita dell’album di inediti “Afrodite” – il primo per 42 Records in collaborazione con Picicca – prevista per il prossimo 25 gennaio.Protagonisti del video, diretto da Ground’s Oranges, sono gli attori Corrado Fortuna (già al lavoro con registi come Virzì, Tornatore e Allen) e Shary Taddei, coniugi anche nella vita, che raccontano per immagini una storia d’amore dall’atmosfera sospesa e dai contorni horror giocando di rimandi e citazioni cinematografiche.è un brano che continua nel solco delviaggio musicale dell’artista tra influenze anni ‘70 italiane (su tutti Battisti e Dalla) e la scena internazionale contemporanea (Phoenix, Sebastian Tellier, Tame Impala). E scava nella parte più scura della nostra anima, dueche ...