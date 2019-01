Digitalizzazione | qualcosa di positivo | il resto pericolosamente fermo Facciamo il punto

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Il vicepremier Luigi Di Maio ci ha svelato recentemente che con le autostrade del digitale la fase di recessione ormai confermata anche da Banca d’Italia sarà superata, anzi vivremo un vero e proprio boom economico. Senza interrogarci troppo sulla bontà di questa affermazione, cerchiamo almeno di capire se ci sia stata da parte di questo governo una reale inversione di tendenza rispetto a quanto (di abbastanza disastroso) sia stato fatto in passato in materia di agenda digitale. Iniziamo dalle notizie positive.1. Prima di tutto questo governo mi sembra che stia evitando di modificare per l’ennesima volta il Codice dell’amministrazione digitale, contenuto in un decreto legislativo del 2005 (D. Lgs. 82/2005) e rattoppato inesorabilmente da ogni governo in questi ultimi anni, in modo da avocarlo come proprio (in assenza di altre reali novità). Inutile dire che oggi il Codice sia ...