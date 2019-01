Di Maio | prendo le distanze dalle parole di Lannutti

I murales di TvBoy non prendono di mira solo Di Maio e Salvini : Analisi politica sui muri, che al tempo dei social funziona - forse - più dei fiumi di inchiostro. Dal governo guidato da Matteo Renzi in poi i blitz di TvBoy segnano le fasi salienti dei "giochi" che avvengono a palazzo Chigi, descrivendole in modo irridente ma non superficiale. L'ultimo colpo dello street artist oggi a Milano, dove in corso di Porta Ticinese è apparso un murales raffigurante i due ...

I murales di TvBoy non prendono di mira solo Di Maio e Salvini : Analisi politica sui muri, che al tempo dei social funziona - forse - più dei fiumi di inchiostro. Dal governo guidato da Matteo Renzi in poi i blitz di TvBoy segnano le fasi salienti dei "giochi" che avvengono a palazzo Chigi, descrivendole in modo irridente ma non superficiale. L'ultimo colpo dello street artist oggi a Milano, dove in corso di Porta Ticinese è apparso un murales raffigurante i due ...

Checco Zalone : "Non prendo in giro Salvini e Di Maio - lo fanno già da soli" : I giri di parole non fanno al caso suo, e il suo essere così diretto lo ha fatto molto amare dal pubblico, trasversalmente...

"Non è più irriverente prendere per il culo Salvini o Di Maio. Già si prendono per il culo da soli" : Checco Zalone ha curato in incognito la colonna sonora di Moschettieri del Re, il prossimo film di Giovanni Veronesi, nelle sale italiane dal 27 dicembre - storia crepuscolare e scassata dei quattro spadaccini strappati alla pensione - firmandola col suo vero nome, Luca Medici, "quasi musicista", come si definisce il comico. Lo racconta a Rolling Stone, in edicola dal 5 dicembre, nel corso di un incontro all'insegna dell'umorismo.I Moschettieri ...

Lavoro nero - Di Maio ora scarica il padre : "Prendo le distanze da lui" : Dopo le accuse lanciate da un ex dipendente ad Antonio Di Maio a Le Iene, il vicepremier Luigi Di Maio di fatto "scarica" il padre. Il vicepremier infatti subito dopo la messa in onda del servizio della Iena Filippo Roma, ha deciso di scrivere un post su Facebook in cui di fatto conferma la tesi dell'ex dipendente che ha rvelato di aver lavorato in nero per la ditta gestita da Antonio Di Maio: "Avrete visto il servizio delle Iene. E avrete visto ...

I murales di TvBoy non prendono di mira solo Di Maio e Salvini : Analisi politica sui muri, che al tempo dei social funziona - forse - più dei fiumi di inchiostro. Dal governo guidato da Matteo Renzi in poi i blitz di TvBoy segnano le fasi salienti dei "giochi" che avvengono a palazzo Chigi, descrivendole in modo irridente ma non superficiale. L'ultimo colpo dello street artist oggi a Milano, dove in corso di Porta Ticinese è apparso un murales raffigurante i due ...

I murales di TvBoy non prendono di mira solo Di Maio e Salvini : Analisi politica sui muri, che al tempo dei social funziona - forse - più dei fiumi di inchiostro. Dal governo guidato da Matteo Renzi in poi i blitz di TvBoy segnano le fasi salienti dei "giochi" che avvengono a palazzo Chigi, descrivendole in modo irridente ma non superficiale. L'ultimo colpo dello street artist oggi a Milano, dove in corso di Porta Ticinese è apparso un murales raffigurante i due ...