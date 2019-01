Di Maio | «La Francia sfrutta l’Africa» Parigi convoca l’ambasciatrice italiana

Di Maio accusa la Francia di colonialismo - ambasciatore d’Italia convocato a Parigi : L’ambasciatrice d’Italia a Parigi, Teresa Castaldo, è stata convocata dal ministero degli Esteri francese in seguito alle ultime dichiarazioni di Luigi Di Maio. Lo apprende l’ANSA da fonti diplomatiche. «D’ora in poi - aveva dichiarato il vicepremier Cinquestelle Rtl 102.5 - quelli che vogliono sbarcare glieli portiamo a Marsiglia, chiederò a Ue sa...

Migranti - Di Maio è un caso diplomatico. La Francia convoca l'ambasciatrice : Nuovo scontro diplomatico tra la Francia e l'Italia. Parigi infatti ha convocato l'ambasciatrice Teresa Castaldo al ministero degli Esteri dopo le parole del vicepremier Luigi Di Maio sulla "moneta coloniale". Di fatto al centro delle proteste da parte del governo francese ci sono le dichiarazioni del grillino rilasciate a Rtl 102.5: "D'ora in poi quelli che vogliono sbarcare glieli portiamo a Marsiglia, chiederò a Ue sanzioni contro quei paesi ...

‘Moneta coloniale’ - Adnkronos : “Francia ha convocato ambasciatrice italiana dopo le frasi di Di Maio” : La Francia ha deciso di convocare l’ambasciatrice italiana a Parigi, Teresa Castaldo, dopo le parole del viecpremier Luigi Di Maio – nonché di Alessandro Di Battista e Gianluigi Paragone – sul franco Cfa, la ‘moneta coloniale’. Lo scrive l’Adnkronos spiegando che Castaldo è stata convocata al ministero degli Esteri francese. Parlando dei flussi migratori, il leader del M5s aveva spiegato che “ci sono ...

La Francia convoca l'ambasciatrice italiana dopo le frasi di Di Maio sulla "moneta coloniale" : l'ambasciatrice italiana in Francia, Teresa Castaldo, è stata convocata dal ministero degli Esteri d'Oltralpe. Il motivo? Le parole di Luigi Di Maio sulla "moneta coloniale". Nel corso di una delle tappe del tour elettorale, ad Avezzano il ministro dello Sviluppo economico, aveva detto: "Ci sono decine di stati africani in cui la Francia stampa una propria moneta, il franco delle colonie, e con quella moneta si finanzia il debito pubblico ...

Migranti - la Francia convoca l'ambasciatrice italiana dopo le frasi di Di Maio : Teresa Castaldo, l'ambasciatrice d'Italia in Francia, è stata convocata al Ministero degli Affari esteri francesi a seguito degli attacchi fatti dal vicepremier M5S Luigi Di Maio a Parigi e al governo ...

Migranti - Francia convoca l’ambasciatrice italiana dopo le frasi di Di Maio : Il vicepremier contro Emmanuel Macron: «La Francia continua a stampare il franco delle colonie africane. È colonialismo e deve essere sanzionato. Finché non la smettono porteremo i Migranti a Marsiglia»

Migranti - Di Maio e Di Battista contro la Francia : Le polemiche e gli attacchi sul tema superano i confini nazionali. I due esponenti del M5S attaccano: Macron, con le sue ex colonie impoverisce molti Paesi dell'Africa, impedendo la loro legittima ...

Di Maio e Di Battista all attacco della Francia 'Sfrutta l Africa - va sanzionata' : Di Maio e Di Battista vanno all'attacco della Francia che sfrutta l'Africa, ne frena la crescita e ha lasciato in vigore la 'moneta coloniale', ossia il franco CFA, Colonie francesi d'Africa, ancora ...

Di Maio accusa la Francia : 'Ipocriti colonialisti - siete la causa dei flussi migratori' : Dopo l'ultima tragedia nel Mediterraneo, Luigi Di Maio prende di petto la questione rivolgendo un attacco diretto. A suo modo di vedere la Francia sarebbe colpevole di buona parte dei flussi migratori, dal momento che continua a portare avanti politiche colonialiste di sfruttamento economico del continente africano. Sia Matteo Salvini che Giorgia Meloni si sono uniti alle parole del vicepremier e leader del M5S e non hanno risparmiato critiche a ...

Migranti - Luigi Di Maio lancia la crociata contro la Francia : “Loro colonialismo non è mai finito” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, torna ad attaccare l'Ue e, in particolare, la Francia sul tema dei Migranti: "L’Europa sta ignorando quello che i Paesi europei, primi fra tutti la Francia stampando il franco delle colonie, stanno facendo in Africa. È colonialismo, non è mai finito".Continua a leggere

Salvini insiste : colpa delle Ong. E Di Maio attacca la Francia : Lutto avvertito da molti, persino tra i cuori di pietra della politica, oggi. Il candidato leader del Pd, Nicola Zingaretti, se ne fa scudo per dire che 'nulla è risolto'. La presidente del Senato, ...

Migranti - Di Maio e Di Battista contro la Francia : "L'Italia è sola" : Alessandro Di Battista: "La Francia ha sempre lasciato l'Italia da sola di fronte a queste responsabilità". Poche ore prima...

Sui migranti doppio attacco alla Francia da Di Maio e Di Battista : "In questo momento salverei le persone e le porterei a Marsiglia". Poco prima aveva stracciato in diretta - "è un facsimile", aveva precisato - una banconota di Cfa, oggi citatissima, trasversalmente, come "moneta del neocolonialismo francese". Alessandro Di Battista contiene la foga ma non parla a caso: quando Fabio Fazio gli domanda se non sia meglio aprire i porti italiani per evitare stragi in mare, l'ex deputato M5s punta dritto ...

Migranti - Di Maio : 'Stop ipocrisie - la Francia impoverisce l'Africa per pagarsi il debito' : Sono ore in cui le pagine delle cronache riservano grande spazio alle nuove tragedie accadute nel Mar Mediterraneo. Due naufragi, infatti, sono costati la vita a circa centosettanta persone. Episodi che, naturalmente, animano anche il dibattito politico, considerata la forte importanza che la politica del governo italiano ha sempre dato al tema immigrazione. Sulla questione, tra gli altri, è intervenuto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo ...