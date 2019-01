Di Maio | «La Francia sfrutta l’Africa» Parigi convoca l’ambasciatrice italiana Ira

Migranti - Di Maio insiste : 'Nessun caso diplomatico con la Francia - è tutto vero' : 'Questo non è un caso diplomatico, è vero che la Francia impedisce lo sviluppo degli stati africani contribuendo a creare profughi che poi muoiono...

Scontro Francia-Italia - Moscovici : “Da Di Maio frasi irresponsabili - conflitto privo di senso” : Dopo la convocazione dell'ambasciatrice italiana al ministero degli Esteri francese, sullo Scontro diplomatico è intervenuto anche Pierre Moscovici: "La qualità delle relazioni tra la Francia e l'Italia è importante. Mi auguro che si possa presto superare questa fase conflittuale che trovo negativa e priva di senso. Le provocazioni di solito squalificano chi le fa"Continua a leggere

Francia - “Dichiarazioni inaccettabili di Di Maio” - convocato ambasciatore italiano : Le dichiarazioni di Luigi Di Maio non sono passate inosservate, la Francia risponde e convoca l’ambasciatore italiano L’ambasciatrice d’Italia a Parigi, Teresa Castaldo, è stata convocata al ministero degli Esteri francese dopo le parole del vicepremier Luigi Di Maio sulla ‘moneta coloniale’. E’ quanto apprende l’Adnkronos. Fonti del gabinetto del ministro per gli Affari europei, Nathalie Loiseau, hanno ...

Di Maio sfida la Francia e Macron : “gli immigrati ve li portiamo a Marsiglia - servono sanzioni alla Francia” : Di Maio non ci sta e lancia la sfida alla Francia Potrebbe diventare un caso politico nelle prossime ore, le dichiarazioni contro la Francia sulla questione migranti sta andando velocissima verso un possibile scontro diplomatico. Ieri già Alessandro Di Battista accennava il problema della colonizzazione africana (Clicca qui per vedere il video di Di Battista sulla questione), ma non solo Di Battista anche Giorgia Meloni è intervenuta duramente ...

L'Ue si schiera con la Francia. Moscovici a Di Maio : "Parole irresponsabili" : Lo scontro tra Italia e Francia si allarga anche all'Europa. Il Vecchio Continente torna a dividersi sul tema migranti (le elezioni sono alle porte) e la Commissione Ue si schiera al fianco di Macron. Dopo le accuse di Luigi Di Maio a Parigi sulla "colonizzazione" dell'Africa a causa del franco CFA, Pierre Moscovici prende le parti dei connazionali e definisce le parole del vicepremier grillino "vuote e irresponsabili". Innanzitutto la cronaca ...

Tensione Italia-Francia - Di Maio : “Vero che Parigi impedisce sviluppo Paesi africani. Europa affronti la decolonizzazione” : “Non c’è alcun caso diplomatico”. A dirlo il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, dopo le sue affermazioni sul governo francese che nelle ultime ore hanno portato alla convocazione del nostro ambasciatore a Parigi. “Finché il problema degli sbarchi non termina, chiederemo all’Europa di affrontare il tema della decolonizzazione dell’Africa, che non è mai finita” ha aggiunto il ministro del Lavoro ...

Francia offesa dall'attacco di Di Maio sulle colonie : convocato l'ambasciatore italiano : L'attacco compiuto dal Vice Ministro Luigi Di Maio, poi ribadite da Alessandro Di Battista e dal senatore Gianluigi Paragone, alla politica coloniale francese in Africa sta rischiando di generare una crisi diplomatica con i nostri vicini di Oltralpe. Gli esponenti del Movimento Cinque Stelle hanno apertamente accusato la Francia di essere una delle parti in causa dell'impoverimento di parecchie nazioni del continente africano. Secondo il capo ...

