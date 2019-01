Dg Genoa ' Piatek-Milan | summit a fine gara Sturaro vicino | Romero andrà alla Juve'

Dg. Genoa : 'Non siamo ai dettagli per Piatek al Milan. Dobbiamo valutare se conviene e quali contropartite inserire' : Intervistato da Radio Anch'Io Lo Sport il direttore generale del Genoa , Giorgio Perinetti ha analizzato ancora una volta lo stato dell'operazione che potrebbe portare Krzysztof Piatek al Milan . 48 ORE DECISIVE - 'Fatta la premessa ...

Genoa-Milan : diretta tv su Sky - niente sfida Piatek-Higuain - le probabili formazioni : Genoa-Milan si annuncia infuocata. Oggi alle 15 al Ferraris, orario che verrà fortemente contestato dalla Gradinata Nord, nelle formazioni non compariranno Piatek e Higuain. La sfida, visibile in diretta tv e streaming attraverso Sky, vedrà opposte due squadre con obiettivi di classifica decisamente diversi: i padroni di casa cercano punti per allontanare lo spettro della retrocessione, oggi lontana sei punti, mentre gli ospiti, dopo i risultati ...

Milan - arriva Piatek : jolly Mauri per chiudere a 35 milioni col Genoa : Appare ormai una semplice formalità, anche perché nell'incontro di venerdì le parti hanno sostanzialmente già trovato l'accordo, arrivando a un passo dalla fumata bianca. Se questa non è arrivata è ...

Milan - nuova contropartita al Genoa per Piatek : Lo riferisce Sky Sport. L'odierna trasferta di Mauri nel capoluogo ligure, dove questo pomeriggio potrebbe partire titolare nella sfida di campionato proprio contro i rossoblù, potrebbe quindi ...

Piatek e Higuain - i grandi assenti al Ferraris per Genoa-Milan : Genova - Il Pistolero e il Pipita . Si fosse giocato un mese fa, Genoa-Milan sarebbe stato presentata così, come l'esaltante sfida tra i due 9. Da un lato il polacco Piatek , goleador rampante, ...

Il calciomercato oggi – Il nuovo Genoa dopo la cessione di Piatek [FOTO] : 1/14 Foto LaPresse - Tano Pecoraro ...

Calciomercato Genoa - ecco i tre colpi dopo la cessione di Piatek : il nuovo 11 di Prandelli [FOTO] : 1/14 Foto LaPresse - Tano Pecoraro ...

Calciomercato Genoa - Prandelli su Piatek al Milan : 'Aspetto l'ufficialità. Ma è da top club' : Lunedì pomeriggio non sarà sicuramente in campo e non perché proprio il Milan sarà con ogni probabilità la sua prossima squadra: Krzysztof Piatek salterà il match contro i rossoneri perché ...

Genoa - Prandelli : «Piatek? Può diventare tra i più forti d'Europa» : MURCIA , SPAGNA, - Krzysztof Piatek ha un futuro da top player. Parola di Cesare Prandelli , suo allenatore al Genoa ma probabilmente ancora per poco visto che il bomber polacco è a un passo dal Milan ...

Genoa - Prandelli : «Piatek ha un futuro da top player» : MURCIA , SPAGNA, - Un futuro da top player per Krzysztof Piatek . Ne è sicuro Cesare Prandelli , suo allenatore al Genoa ma probabilmente ancora per poco visto che il bomber polacco è a un passo dal ...

Piatek Milan - accordo con il Genoa raggiunto. Sconto per i rossoneri : Piatek Milan – L’attaccante del Genoa è prossimo a passare ai rossoneri. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarà il polacco a raccogliere l’eredità di Gonzalo Higuain, ormai prossimo al Chelsea ed al suo mentore Maurizio Sarri. L’accordo definitivo sarebbe stato raggiunto nella giornata di venerdì quando i dirigenti delle due squadre si sono incontrate […] L'articolo Piatek Milan, accordo con il Genoa raggiunto. ...

Milan-Piatek - è fatta : due contropartite nell’affare - arrivano conferme sul sostituto al Genoa : Milan-Piatek, ci siamo. E’ andato in scena un incontro molto importante tra il club rossonero ed il Genoa per parlare dell’attaccante polacco, ricordiamo che l’intesa con il calciatore era stato raggiunto ormai da diverso tempo, adesso c’è l’intesa anche tra club, il Milan ha chiuso l’accordo per il sostituto di Gonzalo Higuain, pronto al trasferimento al Chelsea. L’accordo con il Genoa prevede ...

Milan e Genoa verso accordo per Piatek : ANSA, - MilanO, 18 GEN - Si cerca ancora la quadra tra Milan e Genoa sul trasferimento di Krzysztof Piatek ma le parti sono sempre più vicine. Durante il vertice di oggi pomeriggio non è stata trovata ...

