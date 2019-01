Dg Genoa | ' Non siamo ai dettagli per Piatek al Milan Dobbiamo valutare se conviene e

Genoa-Milan - le probabili formazioni : Higuain non convocato - torna Suso : Genoa-Milan sarà la sfida dei 9 "fantasma". Da un lato Higuain , non convocato e sempre più vicino al Chelsea di Maurizio Sarri, dall'altra Piatek , ormai a un passo dai rossoneri, squalificato per la ...

Genoa-Milan - Higuain non convocato da Gattuso! : Genoa-Milan, Higuain non è stato convocato dal tecnico rossonero Gennaro Gattuso: out anche Piatek per squalifica nel Grifone Genoa-Milan, Higuain non figura nella lista dei calciatori convocati da mister Gattuso per l’incontro di domani. L’addio del Pipita ai colori rossonero è dunque sempre più vicino, manca solo l’annuncio dell’accordo col Chelsea. Non sarà della gara neanche il sostituto di Higuain, dato che ...

Il calciomercato oggi – La Fiorentina tenta il colpo - le ultime su Genoa e Frosinone : Il calciomercato oggi – ultime ore caldissime per quanto riguarda il campionato di Serie A, tante trattative pronte ad essere chiuse. Secondo ‘Gianluca Di Marzio’ c’è anche il Napoli sul gioiello Trincao, valuta un investimento di 2 milioni per il prestito più 13 milioni per il riscatto. Si pensa anche alle uscite, Rog sta valutando le proposte da Liga e Bundesliga. La Fiorentina tenta il grande colpo, nel mirino proprio un obiettivo ...

Genoa-Milan lunedì alle 15 - striscioni dei tifosi del Grifone : “volete l’ordine pubblico? Non provocate” : Genoa-Milan è stata fissata per le ore 15 a Marassi di lunedì, una decisione molto contestata da parte dei tifosi del Grifone Genoa-Milan si giocherà di lunedì alle ore 15 a Marassi. Una decisione che ha scontentato i tifosi genoani e non solo, una gara molto interessante ad un orario lavorativo non è certo il massimo. La decisione è stata presa per motivi di ordine pubblico, ma non è stata presa bene dai supporters del Grifone i quali ...

Calciomercato Milan – Il Genoa Non fa sconti per Piatek : pronta l’alternativa Batshuayi per il dopo Higuain : Il Genoa non fa sconti al Milan per Piatek, i rossoneri vagliano altri possibili profili per il dopo Higuain: spunta la pista che porta a Michy Batshyayi del Chelsea Nella giornata di ieri, Chelsea e Juventus avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento di Gonzalo Higuain a Londra. Il Milan dunque, si è rassegnato alla partenza del suo bomber e dovrà cercare alla svelta un sostituto. Il nome caldo è quello di Piatek, ...

Juve : Romero ha detto sì - il Genoa Non ancora : Chiuso l'affare Ramsey, la Juve si sta concentrando su un altro obiettivo per giugno: Cristian Romero . I bianconeri stanno puntando con decisione sul giovane difensore argentino e la trattativa è più ...

Calciomercato Genoa - Perinetti sul futuro di Kouamé : 'A gennaio non si muove. Su di lui Napoli e due squadre di Premier' : Piatek, Kouamé, Romero. Pezzi pregiati del Genoa , che a gennaio non lasceranno Marassi. Parola del dg rossoblù Giorgio Perinetti, che in un'intervista a Radio CRC ha parlato del futuro dei tre ...

Serie A - la Lega assegna i gol a Duncan e Petagna : Piatek e i tifosi del Genoa Non ci stanno : Un paio di settimane fa il Genoa è riuscito a fermare la super Atalanta di Gasperini. Sugli scudi il solito Piatek, autore di due reti, anzi una. Sì, perché la Lega di Serie A, che inizialmente aveva assegnato entrambe le reti al polacco, poi gliene ha tolta una attribuendo l’autorete a Toloi, autore di una sfortunata deviazione sul tiro del Pistolero rossoblu. In questo momento quel gol consentirebbe a Piatek di rimanere appaiato a ...

Cagliari-Genoa - i rossoblù di nuovo on fire con Prandelli : ma i bookmakers non credono in una vittoria in Sardegna : Secondo i bookies la vittoria dei liguri in Sardegna è molto complicata, per questo le quote salgono alle stelle Dodici turni e due allenatori dopo, il Genoa ha ritrovato il successo sabato scorso, battendo l’Atalanta e smentendo anche i pronostici dei bookmaker, che la davano sfavorita. Ora Prandelli cerca continuità nel delicato incontro di Cagliari, mercoledì pomeriggio. Anche stavolta, però, le quote non sono favorevoli: i trader ...