Desirée | nuove accuse per indagati | c' è anche prostituzione minorile

Desirée Mariottini - nuove accuse per indagato : pm contesta prostituzione minorile : nuove accuse nei confronti degli uomini accusati degli abusi e della morte di Desirée Mariottini. Il 27 settembre senegalese Mamadou Gara, indagato nell’inchiesta per la morte dell’adolescente, avrebbe avuto rapporti sessuali anche precedentemente ai fatti avvenuti il 18 ottobre scorso quando la giovane venne trovata morta in uno stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo. È quanto emerge dall’inchiesta della Procura di Roma che ...