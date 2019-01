Davos | Fmi | Italia minaccia globale Salvini | Unica minaccia le

Borse in scacco guardando a Brexit e Davos. Gela taglio stime FMI : Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , che chiudono in rosso, orfane di Wall Street chiusa per la festività del Martin Luther King Day . In un clima già tentennante ...

Davos - Fmi : "Italia minaccia globale"<br>Salvini : "Unica minaccia le previsioni errate" : Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha tagliato allo 0,6% le previsioni di crescita per l'Italia nel 2019, dall’1% di ottobre, spiegando, nell’ambito del Forum economico mondiale di Davos, che la situazione finanziaria del Belpaese e la Brexit sono tra i principali fattori di rischio globali.Secondo gli esperti: "In Europa continua la suspence su Brexit, e il costoso intreccio fra rischi sovrani e rischi finanziari in Italia rimane una ...

Fmi taglia stime crescita Italia : "rischio globale"/ Salvini replica a Davos : "voi vera minaccia per economia" : Fmi taglia le stime crescita Italia, 'rischio globale altissimo': la replica di Salvini contro Davos e Lagarde, 'loro vera minaccia per economia mondiale'

Forum di Davos - l'Fmi taglia allo 0 - 6% la crescita del Pil in Italia - Salvini : 'Fmi vera minaccia per l'economia' : ... il quadro delineato dall'aggiornamento del World Economic Outlook del Fondo monetario internazionale presentato prima del via al Forum economico mondiale, prevede meno crescita per l'economia ...

Davos - Fmi taglia le stime del Pil. "Italia tra i maggiori rischi globali" : POLITICHE ECONOMICHE L'economia globale fronteggia "rischi significativamente più alti, alcuni dovuti alle politiche" intraprese dai governi. Questa la conclusione del direttore generale del Fmi, ...

Forum di Davos - l'Fmi taglia allo 0 - 6% la crescita del Pil in Italia - Salvini : 'Fmi vera minaccia per l'economia' : ... il quadro delineato dall'aggiornamento del World Economic Outlook del Fondo monetario internazionale presentato prima del via al Forum economico mondiale, prevede meno crescita per l'economia ...

Forum di Davos - l'Fmi taglia allo 0 - 6% la crescita del Pil in Italia : ... il quadro delineato dall'aggiornamento del World Economic Outlook del Fondo monetario internazionale presentato prima del via al Forum economico mondiale, prevede meno crescita per l'economia ...