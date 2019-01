Dal Vesuvio di Citarella alle perle di Battaglia | dal blues di Joyce allo swing di Gelato

Dal Vesuvio agli alieni : le previsioni errate del 2018 : Dante Alighieri gli indovini li caccia all'Inferno, nell'ottavo cerchio, quindi piuttosto in basso. Non dovevano stargli molto simpatici, tanto che li dipinge con la faccia all'indietro e costretti a camminare al contrario. Però almeno il loro mestiere lo sapevano fare, e l' imbroccavano, anche loro

Napoli - sciame sismico sul Vesuvio : scosse avvertite stamattina Dal la popolazione : Poco fa la terra nei pressi del Vesuvio è tornata a tremare. Lo aveva già fatto nelle scorse settimane, ma oggi un altro sciame sismico , comunque di bassa intensità, è stato avvertito, tutto ciò nella prima mattinata. Secondo quanto riportato dai media nazionali, la scossa principale è stata di 1,8 gradi di magnitudo. La profondità è stata davvero risicata, circa 2,7 chilometri. Proprio per questo i tremori sono stati avvertiti in maniera ...

Vulcani - sondaggio : quasi una persona su 2 non si sente “assolutamente minacciata Dal Vesuvio” : Un sondaggio condotto presso il Liceo Villari di Napoli ha rivelato che il 3% del campione pensa che il Vesuvio sia un vulcano spento. “Abbiamo compiuto un’indagine campionaria molto attenta che ha coinvolto i nostri studenti i familiari stretti ma anche non stretti. Il rischio Vulcanico sembra essere sentito, come condizione, solo dalle popolazioni dell’area circumvesuviana e molto meno da quella napoletana e anche quella dell’area di Napoli ...