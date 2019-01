Dakar - Marco Pastorino (Mini) : "La cosa più dura? Il fesh-fesh" : Marco Pastorino, la cui esperienza spazia dal Mondiale rally (prossimo impegno, il Monte Carlo con la Pirelli) alla 24 Ore del Nürburgring (con la Glickenhaus, portata fino a una pole position), è alla sua tredicesima Dakar: lo abbiamo incontrato al bivacco di Pisco, nelle sue vesti di direttore sportivo del team xRaid-Mini, chiedendogli un bilancio delledizione 2019 della maratona sudamericana.Qualcuno ha parlato di una Dakar in tono minore, ...

Dakar - Tappa 8 - Loeb vince la San Juan de Marcona - Pisco : Sébastien Loeb ha vinto l'ottava Tappa della Dakar, quella che da San Juan de Marcona ha portato la carovana fino a Pisco, tramite un trasferimento di 215 chilometri e una speciale di 360. Un successo che alimenta un po' i rimpianti del francese, perché quella odierna è la quarta vittoria su otto prove disputate, segno dellindiscutibile talento del pilota e che rende merito anche alla Peugeot 3008 DKR Maxi, che resta ancora una vettura ...

Dakar 2019 oggi (15 gennaio) : orario d’inizio e come vedere in tv la tappa San Juan de Marcona-Pisco. Il percorso ai raggi X : Siamo ormai giunti alla terzultima tappa della Dakar 2019, la massacrante corsa che quest’anno si disputa tutta in territorio peruviano. Quest’oggi i piloti saranno protagonisti della San Juan de Marcona-Pisco che prevede 215 chilometri di spostamento e 360 di prove speciali. La carovana prosegue nel suo ritorno verso nord in questo ottavo stage, per fare ritorno alla capitale Lima, dove si andrà a concludere la competizione. Il ...

Dakar 2019. Loeb primo a San Juan de Marcona : Loeb all'inseguimento di Al-Attiyah Di nuovo vittoria per Sebastian Loeb , che in classifica generale risale in seconda posizione all'inseguimento del leader Nasser Al-Attiyah , Toyota,, avanti di 37'.

Dakar 2019 oggi (14 gennaio) : orario d’inizio e come vedere in tv la tappa San Juan de Marcona-San Juan de Marcona. Il percorso ai raggi X : La Dakar 2019 si appresta ad affrontare la San Juan de Marcona-San Juan de Marcona, settima tappa della 41esima edizione del Rally Raid più impegnativo ed importante al mondo. La corsa prevede per la giornata odierna la prima tappa in “loop”, ovvero con punto di partenza e di arrivo collocati nella stessa località dopo una prova speciale di 323 chilometri tra le dune del deserto peruviano. Le varie categorie si sfideranno su un ...

Dakar 2019 - risultati sesta tappa moto : Pablo Quintanilla trionfa a San Juan de Marcona e vola in vetta alla generale. Brabec si difende - Sunderland molto attardato : Dopo la prima giornata di riposo si è disputata oggi la sesta tappa del Rally Dakar 2019, probabilmente una delle più impegnative e selettive dell’intera corsa. Le moto hanno percorso 838 km complessivi di cui 336 km di speciale per la Arequipa-San Juan de Marcona, stesso tragitto della terza tappa ma in direzione opposta, con la corsa che ha cominciato il percorso di risalita del Perù verso la capitale Lima. Nella categoria moto il ...

Dakar 2019 oggi (13 gennaio) : orario d’inizio e come vedere in tv la tappa Arequipa – San Juan de Marcona. Il percorso ai raggi X : È tutto pronto per la Arequipa – San Juan de Marcona, sesta tappa della Dakar 2019. La prova odierna prevede 501 chilometri totali, dei quali 309 di prova speciale e prenderà il via da Arequipa, cittadina di 61 mila abitanti sulle rive del fiume Chili e capoluogo della provincia omonima. L’altitudine è di 2335 metri e ci troviamo ai piedi della Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. I protagonisti, con questo stage, iniziano a ...

Dakar 2019 oggi (9 gennaio) : orario d’inizio e come vedere in tv la tappa San Juan de Marcona-Arequipa. Il percorso ai raggi X : È tutto pronto per la terza tappa della Dakar 2019, la San Juan de Marcona-Arequipa. Un’altra tappa veramente impegnativa, con 467 chilometri totali, dei quali 331 di prove speciali. La giornata prenderà il via dalla cittadina che si affaccia sull’Oceano Pacifico e si sposterà verso ovest, puntando verso la Bolivia. Il tracciato sarà decisamente selettivo, tra montagne, dune e deserto, con l’arrivo posizionato ai 2235 metri ...

