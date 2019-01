Da WhatsApp stretta alle catene | l' Inoltra solo per cinque

ilgiornale

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Basta con le "di Sant'Antonio", i messaggini dare a quanti più contatti possibili, magari per evitare "sfighe" o presunti addebiti per contatti inattivi (che si rivelano sempre essere delle bufale).ha infatti introdotto una nuova regola che permette dire i messaggicontatti, contro il limite di 20 già imposto a luglio proprio per lo stesso motivo. L'app espanderà quindi al resto del mondo le regole in vigore in India dall'estate scorsa.Ad annunciarlo, come riporta l'agenzia Adnkronos che cita Reuters, Victoria Grand, vicepresidente con delegapolitiche e alla comunicazioni di, durante una conferenza a Jakarta. "Il limite ha ridotto significativamente i messaggiti in tutto il mondo", spiega l'azienda, La restrizione arriva in un momento in cuie gli altri servizi di Facebook sono sotto esame per il loro ruolo ...