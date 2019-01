CYBERPUNK 2077: Nuovi dettagli sulle armi

gamerbrain

(Di lunedì 21 gennaio 2019) In occasione di una recente intervista, Maciej Pietras (Lead Cinematic Animator di) ha rilasciatoe interessantiche vi riportiamo a seguire.Nuove informazionidiL’autore polacco ha affermato:In gioco vedrete differenti tipi di, ognuna utilizzabile con approccio ed un sistema di combattimento unici. Lesi legheranno alla classe del personaggio che sceglierete di impersonare, offrendovi la possibilità di creare abilità da migliorare in base alle vostre esigenze.Ci saranno dei grossi vantaggi nell’utilizzo di una specifica arma, la quale contribuirà all’evoluzione dell’eroe. Avrete ad esempio la possibilità di scegliere tra tantetecnologiche pesanti o intelligenti, ognuna con un approccio diverso.Ogni arma modificherà in ...