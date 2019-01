Cucchi | il carabiniere | “Il maresciallo Mandolini mi dettò la nota di servizio dicendo

Cucchi - carabiniere intercettato : "Comandante ha detto : aiutiamo collega in difficoltà" : "Bisogna avere spirito di corpo, se c'è qualche collega in difficoltà lo dobbiamo aiutare ". Questo avrebbe detto il comandante del Gruppo Napoli, Vincenzo Pascale , stando a quanto riferisce un ...

Stefano Cucchi - il carabiniere al collega testimone : “Ha detto il comandante che dobbiamo aiutare i colleghi in difficoltà” : “Bisogna avere spirito di corpo, se c’è qualche collega in difficoltà lo dobbiamo aiutare“. Questo avrebbe detto, secondo quanto riferito da un carabiniere intercettato al telefono mentre parla con un collega, il comandante del Gruppo Napoli, Vincenzo Pascale. La conversazione telefonica tra i due carabinieri è stata intercettata il 6 novembre scorso e la trascrizione è contenuta in una nota della squadra mobile di Roma del 17 ...

Stefano Cucchi - un carabiniere conferma in aula : “Le note sulla sua salute furono modificate per ordine del maggiore” : L’indagine sul depistaggio entra per la prima volta a far parte del dibattimento sulla morte di Stefano Cucchi. A processo cinque carabinieri, tre dei quali accusati di omicidio preterintenzionale, è stato sentito il luogotenente Massimiliano Colombo Labriola, comandante della Stazione Tor Sapienza. Il militare è uno degli indagati in quella che è definita l’inchiesta ter sulla vicenda, e per questo è stato assistito dall’avvocato Antonio ...