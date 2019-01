Crociere | nel 2019 previsti 13mila sbarchi da 14 navi | 25 percento in meno del 2018

Omaggio a Costa Crociere - perla del Sistema Italia nel mondo : SAN PAOLO – Come la torcia olimpica, che dal luogo dell´accensione viene portata dai tedofori al luogo di celebrazione dell’olimpiade,

Pensionati arrestati con nove chili di cocaina nella valigia : traditi dalle Crociere di lusso : Conducevano uno stile di vita molto alto, permettendosi ogni tipo di lusso , i due Pensionati finiti in manette qualche giorno fa. Sue e Roger Clarke, di 70 e 72 anni, viaggiavano sulle navi da...

Nel 2019 Costa Crociere salperà con Costa Smeralda :