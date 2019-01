Cristiano Ronaldo | il giorno della vendetta fiscale dalla Spagna | quanto gli costa la

Cristiano Ronaldo - che colpo da maestro! CR7 spegne la tv con la pistola giocattolo [VIDEO] : Cristiano Ronaldo con una pistola giocattolo prende la mira e spara: il calciatore portoghese spegne la tv dal divano senza telecomando L’indubbio talento di Cristiano Ronaldo si riverbera in tutto quello che fa. Non solo sul campo da gioco CR7 è un vero e proprio asso, ma anche stando seduto semplicemente sul suo divano, l’attaccante della Juventus mostra le sue capacità. Tra le sue storie Instagram è apparso infatti un video ...

Juventus - punizione super di Ronaldo Jr sotto gli occhi di papà Cristiano : Dalla Serie A ai pulcini, da Cristiano a Cristiano Jr. Il piccolo di casa Ronaldo continua a stupire, sulle orme del papà. Con la maglia , rigorosamente numero 7, dei pulcini della Juventus, prodezze ...

Atletica - Tortu vince al debutto stagionale nei 60 metri : "Ora sfido Cristiano Ronaldo" : Filippo Tortu comincia il 2019 ad alta velocità dimostrando di essere in continua crescita. debutto stagionale al Palaindoor di Ancona nella prova dei 60 metri che il velocista azzurro vince in 6''63, ...

Juventus - Cristiano Ronaldo e la compagna Georgina vanno a vedere la partita del figlio : Questa mattina, la Juventus si è ritrovata intorno alle 12 sul campo della Continassa per svolgere il secondo allenamento in vista della partita contro il Chievo Verona. Al termine della seduta ovviamente i giocatori bianconeri hanno lasciato il JTC per tornare a casa e godersi un po' di meritato riposo. La preparazione della Juventus in vista del Monday Night riprenderà domani in mattinata. Dunque i giocatori bianconeri hanno approfittato per ...

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo tifosi sfegatati : la coppia spettatrice del match con protagonista il figlio [FOTO] : Georgina Rodriguez e CR7 assistono insieme alla partita del primogenito del calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo Junior Georgina Rodriguez super sorridente e Cristiano Ronaldo al suo fianco. Questo è lo scatto postato tra le storie Instagram della Wags in cui i due genitori sono immortalati come qualsiasi altra coppia, mentre seguono il match che vede protagonista il primogenito del calciatore della Juventus. Cristiano Ronaldo ...

Federica Pellegrini snobba Cristiano Ronaldo : “per una sera a cena preferirei…” : Federica Pellegrini tra vita privata e vita professionale: la nuotatrice italiana si confessa in un’intervista “Tokyo 2020 sarà la mia ultima Olimpiade”. Così Federica Pellegrini a circa un anno dai prossimi giochi olimpici svela il suo ultimo grande obiettivo di carriera. Intervistata dalla rivista ‘Oggi‘, la bella nuotatrice ricorda i suoi successi più belli. “L’oro olimpico a Pechino 2008, anche se le ...

Fifa 19 : Cristiano Ronaldo è il giocatore del mese della Juventus di dicembre : EA Sports e la Juventus hanno annunciato il nome del giocatore bianconero nominato come MVP di dicembre e si tratta ancora una voltadi Cristiano Ronaldo Offerta! Fifa 19 - PlayStation 4 Electronic Arts - Videogioco 69,99 € - 30,40 € 39,59 € Ricordiamo che questo speciale riconoscimento nasce dalla partnership fra la Juventus e la […] L'articolo Fifa 19: Cristiano Ronaldo è il giocatore del mese della Juventus di dicembre proviene da I ...

Alter-G - la Nasa scende in campo per aiutare i campioni : da Kane a Cristiano Ronaldo : Lo stato di forma e fisico rappresenta un aspetto fondamentale per ogni calciatore e per questo motivo la Nasa scende in campo in aiuto dei campioni anche in casa di infortuni. Nel dettaglio si tratta di tapis roulant chiamato Alter-G messo a punto dall’agenzia spaziale statunitense che funziona in assenza di gravità, l’ultimo a beneficiare è stato il calciatore del Tottenham e capitano della Nazionale inglese Harry Kane, ...

Le notizie del giorno – Cristiano Ronaldo può saltare il Chievo e la protesta contro i bianconeri : Le notizie del giorno – Si avvicina sempre di più la nuova giornata valida per il campionato di Serie A, un turno che si promette scoppiettante dopo le polemiche della Supercoppa, con le clamorose decisioni arbitrali che hanno condizionato pesantemente il risultato finale ed in particolar modo con il mancato rigore fischiato al Milan per il fallo di Emre Can su Conti. Nel frattempo arriva una notizia clamorosa che potrebbe ...

Cristiano Ronaldo ‘fa i conti’ con il Fisco spagnolo : CR7 si dichiarerà colpevole : Cristiano Ronaldo martedì a Madrid per il processo in cui è imputato per evasione fiscale: CR7 ha raggiunto un accordo con il Fisco spagnolo e si dichiarerà colpevole in tribunale Dopo le gioie della Supercoppa Italiana, conquistata con la Juventus a Gedda, Cristiano Ronaldo volerà a Madrid per affrontare il processo in cui è imputato per evasione fiscale. CR7, che lunedì scenderà in campo contro il Chievo, volerà martedì nella capitale ...

Juventus - Cristiano Ronaldo si dichiarerà colpevole di evasione fiscale : Lunedì sera, quasi certamente, titolare contro il Chievo, martedì ritorno a Madrid ma non sarà un viaggio di piacere per Cristiano Ronaldo . L'attaccante portoghese della Juventus si presenterà al ...

Guai per Cristiano Ronaldo - può saltare la gara contro il Chievo : il portoghese ‘convocato’ d’urgenza in Spagna [DETTAGLI] : Si avvicina sempre di più la nuova giornata valida per il campionato di Serie A, un turno che si promette scoppiettante dopo le polemiche della Supercoppa, con le clamorose decisioni arbitrali che hanno condizionato pesantemente il risultato finale ed in particolar modo con il mancato rigore fischiato al Milan per il fallo di Emre Can su Conti. Nel frattempo arriva una notizia clamorosa che potrebbe condizionare il match della Juventus ...

Juventus - Cristiano Ronaldo su Instagram : umore alle stelle - CR7 balla sul tapis roulant : Il suo 2019 è iniziato nel migliore dei modi. Uno scampolo di partita contro il Bologna e poi il match contro il Milan dove, con un colpo di testa, ha messo la firma sul successo in Supercoppa ...

Arrestato l'hacker di Football Leaks : rubò i file del caso Cristiano Ronaldo-Mayorga : ... proprio Pinto era stato identificato come l'uomo che manovrava il sito che ha pubblicato contratti e documenti privati delle società di calcio più importanti del mondo. In passato sarebbe stato pure ...