Crimea | due navi a fuoco nello stretto di Kerch | marinai in mare | almeno 9 morti

Due navi in fiamme vicino alla Crimea - almeno nove morti : Sono almeno nove le persone morte nell'incendio di due navi avvenuto nello stretto di Kerch, vicino alla Crimea: lo riferisce un portavoce dell'Agenzia federale russa per i Trasporti marittimi e fluviali. Quattordici persone sono state invece tratte in salvo. Lo riporta la Tass. Sulle imbarcazioni erano presenti 31 persone. L'Agenzia russa dei Trasporti marittimi e fluviali sostiene che le navi in fiamme siano la Kandiy, con a bordo 17 persone ...