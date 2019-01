Counseling | Ministero Sanità | “Possono farlo solo gli psicologi” Associazione di

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 gennaio 2019) “La figura del Counselor non psicologo si pone in palese sovrapposizione con quelle dello psicologo, dello psicologo psicoterapeuta, del dottore in tecniche psicologiche, del medico, del medico psichiatra, del medico psicoterapeuta”. Ildella Salute si è espresso così sull’attività del, che può essere svolta soltanto da uno psicologo e che “ai sensi della Legge 4/2013, è (…) tra le attività che non possono essere riconosciute ad una professione non regolamentata perché rientra nelle casistiche di sovrapposizione con professioni sanitarie”. Il messaggio è stato inviato il 19 gennaio all’Uni, organo impegnato negli ultimi mesi a delineare una normativa per il riconoscimento di questa figura professionale, già regolamentata in tanti altri paesi, attraverso albi, percorsi di formazione e affiancamenti ad altre professioni sanitarie. Non va così in ...