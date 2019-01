: Cosenza, estorsioni e droga: 17 arresti - NotizieIN : Cosenza, estorsioni e droga: 17 arresti - NotizieIN : 09:00 | Cosenza, estorsioni e spaccio: eseguite 17 misure cautelari - BobbiaOdille : RT @MediasetTgcom24: Cosenza, estorsioni e spaccio: eseguite 17 misure cautelari #cosenza -

In corso in provincia diuna vasta operazione dei carabinieri del comando provinciale, supportati da militari dell'8° nucleo elicotteri, del 14° battaglione Calabria, del nucleo cinofili e dello squadrone eliportato cacciatori di Vibo Valentia. Oltre 200 carabinieri stanno eseguendo 17 misure cautelari per spaccio di stupefacenti ed.Contestualmente si stanno eseguendo numerose perquisizioni domiciliari a carico di altri pregiudicati indagati in stato di libertà.(Di lunedì 21 gennaio 2019)