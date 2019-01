Correre 40 chilometri a -52° e restare vivi | l' impresa di Paolo Venturini 

agi

(Di lunedì 21 gennaio 2019) I quasi 40 Km che collegano Tomtor ad Oymyakon rappresentano il luogo abitato più freddo del pianeta. Ci troviamo in Siberia, più precisamente nella Jakutia, e le temperature superano i -50 gradi; inimmaginabile anche solo pensare per un italiano cosa voglia significare un freddo del genere. Eppure un italiano da oggi lo sa e lo sa bene; si chiama Paolo Venturini, è un classe '68, è sovrintendente della Polizia di Stato ma anche un atleta del gruppo sportivo Fiamme Oro, e quei 40 Km (poco più di 39 per la precisione) ha deciso di percorrerli correndo, in mezzo alla neve, avvolto da un gelo che ha raggiunto i -52,6°C, così come testimoniano i termometri Delta OHM che lo seguivano, per un'quasi impossibile, mai riuscita prima ad altro uomo.“Monster Frozen” l'hanno chiamata, per provare ad incorniciare l'epica di un momento che resterà storico. Ce l'ha fatta in 3 ore 54'10", ...