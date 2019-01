Corre 39 km a -52 gradi | l' impresa dell' italiano Paolo Venturini

Atletica - l’incredibile impresa di un poliziotto italiano in Russia : Corre 39 chilometri a -52 gradi. È record : Paolo Venturini, sovrintendente della Polizia di Stato e atleta del Gruppo sportivo Fiamme oro, in 3 ore e 54’10” ha corso la distanza di 39,120 chilometri da Tomtor ad Oymyakon in Russia, alla temperatura di -52 gradi centigradi, con punte di -52,6 gradi, riuscendo nell’impresa che mai nessun uomo era stato capace di compiere. Le temperature sono state rilevate da una serie di termometri Delta OHM, certificati a livello ...