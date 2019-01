Coppa d' Asia | gli Emirati di Zaccheroni si qualificano ai quarti

Coppa d'Asia 2019 - gli Emirati Arabi di Zaccheroni ai quarti : ok anche Australia e Giappone : Continua a prendere forma il tabellone dei quarti di finale della Coppa d'Asia 2019 . Dalle tre gare degli ottavi di finale che si sono disputate lunedì 21 gennaio, sono arrivati nuovi verdetti: ...

Coppa Asia : Emirati Zaccheroni ai quarti : ANSA, - ROMA, 21 GEN - Gli Emirati Arabi Uniti allenato da Alberto Zaccheroni si sono qualificati per i quarti di finale della Coppa d'Asia battendo ai supplementari 3-2 il Kirghizistan dopo che i ...

Calci estero; Coppa d’Asia - definiti gli ottavi di finale : Terminati i gironi della Coppa d’Asia che, ricordiamo, per la prima volta vedeva al via ventiquattro squadre. A passare il turno sono in sedici: le prime due di ogni girone più le quattro migliori terze. A non farcela a passare il turno come terze classificate sono state la Palestina, eliminata con due pareggi e nessun goal segnato, e il Libano, che nonostante la larga vittoria contro la Corea del Nord nell’ultimo match, si trova la strada ...

Marcello Lippi - arriva la prima sconfitta per la sua Cina in Coppa d'Asia : prima sconfitta, indolore, per la Cina di Marcello Lippi in Coppa d' Asia. La selezione guidata dall' ex ct della Nazionale Italia campione del mondo nel 2006, non ha patito il ko, poiché già certa della qualificazione agli ottavi di finale. I cinesi sono usciti sconfitti per 2-0 contro la Corea del

Coppa D'asia - è un rigore mai visto : contatto tra compagni di squadra : Minuto 80, l'attaccante siriano Omar Al Soma cade a terra dopo un contatto avvenuto in area. L'arbitro fischia e concede il calcio di rigore, ma da come si capisce dal replay il contatto è avvenuto ...

Coppa d'Asia - Giordania e Australia agli ottavi di finale : i risultati : Comincia man mano a delinearsi, il tabellone della fase eliminatoria della Coppa d'Asia. Dopo i verdetti della giornata di ieri, che hanno sancito la qualificazione agli ottavi di finale di Emirati ...

Coppa d'Asia - Giordania e Australia superano il girone e passano agli ottavi : AL-AIN, EMIRATI ARABI UNITI, - La Giordania domina il Gruppo B della Coppa d'Asia . La squadra del CT Vital Borkelmans non subisce gol nelle tre partite del girone e chiude al primo posto, mentre ...

Estero; Il punto sulla Coppa d’Asia : Primi verdetti dalla Coppa d’Asia, che piano piano sta entrando nel vivo.Sorprende l’eliminazione dell’India nel Gruppo A, che dopo aver battuto agevolmente la Thailandia nella prima partita ha subito due sconfitte negli altri due incontri, chiudendo il suo girone da ultima della classe.Pronto riscatto invece per l’Australia, che oggi alle 14.30 cerca il pass per gli ottavi di finale.Con una gara ancora da giocare sono invece già qualificate ...

VIDEO La Cina di Marcello Lippi vola agli ottavi di finale della Coppa d’Asia : La Cina di Marcello Lippi si è qualificata agli ottavi di finale della Coppa d’Asia. I ragazzi del CT Campione del Mondo 2006 con l’Italia hanno sconfitto le FiLippine per 3-0 (doppietta di Wu Lei, rete di Yu Dabao) e hanno così staccato il pass per la fase a eliminazione diretta. Di seguito il VIDEO con la vittoria della Cina e la qualificazione agli ottavi. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

Coppa d'Asia 2019 - i risultati : vincono e vanno agli ottavi Arabia Saudita - Iran e Iraq : Arrivano i primi verdetti in questa giornata di Coppa d'Asia 2019 . In campo i gironi D ed E, che consegnano alla fase successiva - gli ottavi di finale - i primi protagonisti. Nel gruppo D avanti sia ...

Coppa d'Asia - Cina-Filippine 3-0 : Lippi batte Eriksson e si qualifica : La vittoria finale è ovviamente l'obiettivo dichiarato del tecnico azzurro, alla conquista dell'est dopo aver fatto incetta di trofei in Europa e nel mondo, tra Juve e Nazionale. Intanto l'Australia -...

Gli Emirati di Zaccheroni battono l'India - ottavi di Coppa d'Asia a un passo : Emirati ARABI - Vittoria e primo posto per la nazionale allenata da Alberto Zaccheroni in Coppa d'Asia. La compagine Emiratina, padrona di casa, batte l'India , 2-0, e si porta al comando della ...

Coppa d'Asia - gli Emirati Arabi di Zaccheroni battono l'India e avvicinano gli ottavi : Emirati Arabi - Prima vittoria per la nazionale allenata da Alberto Zaccheroni in Coppa d'Asia . La compagine Emiratina, padrona di casa, batte l' India , 2-0, nella seconda giornata del Girone A e si ...