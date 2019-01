Conte chiama i servizi segreti E La Libia salva i migranti

Migranti - Conte chiama Tripoli. E un cargo riporta i 100 migranti in Libia : Un altro barcone in pericolo. Poi l’arrivo di una nave della Sierra Leone Il Papa: dolore per le 170 vittime, prego per loro e per chi è responsabile

Terremoto - il presidente Conte chiama i Governatori delle Regioni : PERUGIA Giovedì 17 gennaio, alle ore 15, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrerà a Palazzo Chigi i Presidenti delle Regioni colpite dal Terremoto, Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. All'...

Di Maio-Conte - chiamare Malta per sbarchi : ANSA, - ROMA, 4 GEN - Telefonata tra il premier Giuseppe Conte e il vicepremier Luigi Di Maio sulla vicenda dei migranti che sono a largo delle coste maltesi. A quanto si apprende da fonti di Palazzo ...

Carige - spirale in stile Mps Ora i sindacati chiamano Conte : Continua il tonfo di Carige (-18,75%) a Piazza Affari nel primo giorno di contrattazioni dopo lo stop all'aumento di capitale e i sindacati lanciano l'allarme. Dopo il mancato raggiungimento del quorum deliberativo sul nuovo aumento di capitale da 400 milioni, a causa dell'astensione della Malacalza Investimenti (primo socio dell'istituto ligure con il 27,5% del capitale) la cui Segui su affaritaliani.it

Manovra - Conte chiama Dombrovskis e Moscovici : L'Europa prende tempo, ma in vista di una possibile apertura dell'iter che porterebbe alla procedura di infrazione per debito eccessivo Giuseppe Conte chiama Bruxelles.Ieri il premier italiano ha inviato alla Commissione Ue il nuovo testo della Manovra che fa scendere le previsioni del debito dal 2,4% al 2,04% del pil. Indiscrezioni parlano di ulteriori sacrifici richiesti e tagli per altri 3 miliardi di euro. Ma anche di una decisione che ...

Conte chiama Tria a Palazzo Chigi per il rush finale sulla legge di Bilancio : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria è a Palazzo Chigi per un incontro sulla manovra in base all'intesa sui saldi concordata con Bruxelles. Il ministro, chiamato dal premier Giuseppe Conte per definire le modifiche al Bilancio, molto probabilmente non parteciperà alla presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa 'Rivoluzione' alla quale era atteso.

Juventus - De Sciglio : “Col Torino è stata una battaglia. Nazionale? Contento se arriva la chiamata” : Ai microfoni di Juventus Tv, il terzino bianconero Mattia De Sciglio ha commentato il successo della sua squadra nel derby della Mole: “È sempre difficile giocare qua, è sempre una battaglia. I granata hanno una squadra molto fisica, ben organizzata, e fanno della lotta la loro caratteristica principale. Sapevamo fin da subito che sarebbe stata stata una partita complicata dove non bisognava fare più di tanto i leziosi, ma buttare ...

“Chiamami col tuo nome” avrà un sequel : André Aciman è già al lavoro. Il seguito racConterà le storie di Elio e Oliver 20 anni dopo : Chiamami col tuo nome avrà un sequel. A confermare la notizia che tanti fan della pellicola pluripremiata firmata da Luca Guadagnino stavano aspettando è stato lo stesso autore del romanzo da cui è stato tratto il film, André Aciman, che su Twitter ha annunciato di essere già al lavoro su un nuovo libro. “Mi piacerebbe un sequel di Chiamami col tuo nome. Infatti ne sto scrivendo uno“, ha scritto lo scrittore statunitense smentendo le ...