Com’è rischioso legare povertà e lavoro

ilfoglio

: RT @alswolf: Talmente ovvio da sembrare banale, invece oggi è quasi rivoluzionario. Salvare in mare è necessario, indispensabile, ma l'inte… - B612Ozuy : RT @alswolf: Talmente ovvio da sembrare banale, invece oggi è quasi rivoluzionario. Salvare in mare è necessario, indispensabile, ma l'inte… - alswolf : Talmente ovvio da sembrare banale, invece oggi è quasi rivoluzionario. Salvare in mare è necessario, indispensabile… - AMorzenti : RT @AMorzenti: @andreabortoluz2 @CarloCalenda @NPagnoncelli Europee si vota con proporzionale, sbarramento 4%. Io vorrei poter votare lista… -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) In due giorni il Movimento 5 stelle ha preso due posizioni opposte. Prima, per bocca di Davide Casaleggio, ha previsto che entro il 2054 lavoreremo solo l’1 per cento della nostra vita. Poi, attraverso un decreto legge, ha approvato uno strumento contro ladecisamente volto a far tornare a l