Claudia Cardinale oggi | figli | età e marito La carriera completa

Domenica In - la moglie di Pasquale Squitieri risponde a Claudia Cardinale : “Mi ha ferito questo tentativo di annullare la mia presenza” : Due settimane fa, Claudia Cardinale, ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In, aveva raccontato di essere stata sentimentalmente legata al regista Pasquale Squitieri fino alla morte di lui, che è scomparso nel febbraio del 2017. Il regista ha sposato Ottavia Fusco nel 2013 ma, secondo la Cardinale, ha continuato a frequentare la sua casa di Parigi, dove aveva una stanza tutta sua. E oggi, la moglie di Squitieri, ospite di Mara Venier, ha ...

Ottavia Fusco a Claudia Cardinale : "Ha tentato di annullarmi come donna - moglie e artista" : Ottavia Fusco interviene a Domenica In per replicare alle affermazioni di Claudia Cardinale, ospite due settimane fa nel salotto di Mara Venier.L'attrice di Claretta, icona del cinema italiano nel mondo, aveva rivelato ai microfoni della trasmissione di Rai 1 di essere rimasta sentimentalmente legata al regista Pasquale Squitieri fino alla morte, avvenuta nel febbraio del 2017, nonostante questi si fosse sposato nel 2010 con l'artista ...

Claudia Cardinale a Domenica In : 'Non voglio parlare della violenza subita da giovane' : Claudia Cardinale, ottant'anni compiuti ad aprile, è stata ospite della dodicesima puntata di Domenica In condotta da Mara Venier, che le ha fatto molte domande sulla sua vita privata e sui suoi amori passati, ma anche su una violenza da lei subita a Tunisi, quando era molto giovane. Ma procediamo con ordine. L'attrice, definita spesso dalla stampa internazionale come 'la donna più bella del mondo' durante gli anni cinquanta, ha dato prova del ...

Claudia Cardinale gela la Venier : "No - dello stupro non voglio parlare" : Tensione a Domenica In durante il faccia a faccia tra Mara Venier e Claudia Cardinale. L'attrice, durante l'intervista, si è sentita rivolgere una domanda molto delicata su uno dei momenti più brutti della sua vita: la violenza sessuale subita da giovane. Un fatto del quale l'attrice di capolavori come "I soliti ignoti", "C'era una volta il west" e "Rocco e i suoi fratelli" ha già parlato più volte, ma senza mai rivelare l'identità dell'autore ...

Claudia Cardinale - la brusca risposta a Mara Venier : “No - di questo non voglio parlare” : “No, di questo non voglio parlare”, risponde bruscamente Claudia Cardinale quando, nel salotto di Domenica In, Mara Venier le dice: “Tu eri ragazza quando a Tunisi hai subito una violenza“. “Io sono ambasciatrice Unesco da 30 anni – si è limitata a spiegare l’attrice – e mi occupo delle donne, dei gay, dei bambini e insieme ad Amnesty International mi batto contro la pena di morte”. Un netto ...

Claudia Cardinale a Domenica In - la Venier in difficoltà? Ecco cos’è successo : Claudia Cardinale ospite a Domenica In sconvolge il pubblico: Mara Venier in difficoltà Claudia Cardinale a Domenica In lascia un po’ senza parole il pubblico. In particolare, i telespettatori notano come Mara Venier sia visibilmente in difficoltà nel corso di questa intervista. La puntata procede per il meglio, quando come ultima ospite arriva in studio […] L'articolo Claudia Cardinale a Domenica In, la Venier in difficoltà? Ecco ...

Claudia Cardinale shock a Domenica In : “Ero senza soldi” : Domenica In, Claudia Cardinale confessa: “Venivo pagata come un’impiegata” Ha esordito definendola “una delle attrici più belle e famose del mondo Mara Venier presentando Claudia Cardinale a Domenica In. Entrata in studio tra i calorosissimi applausi del pubblico, la grande diva si è subito accomodata sulla classica poltrona bianca dei grandi ospiti. L’attrice ha subito ironizzato affermando di vivere a Parigi dopo ...

Domenica In - anticipazioni e ospiti 2 dicembre : Lorella Cuccarini - Claudia Cardinale e Amanda Lear : Domenica 2 dicembre nuovo appuntamento con Mara Venier e Domenica In alle 14 su Rai1. Anche questa volta gli ospiti e le interviste non mancheranno per la padrona di casa che la scorsa settimana ha portato a casa la vittoria , seppur di poco, sulla sua rivale di Canale 5. Questa Domenica, ad aprire la puntata come di consueto un talk dedicato ai fatti di costume e attualità della settimana commentati in studio con opinionisti e giornalisti. Dopo ...

Claudia Cardinale e Amanda Lear a Domenica in (Anteprima Blogo) : Lei è diventata nei giorni scorsi Cavaliere di Gran Croce della Repubblica italiana. L'ambasciatrice d'Italia in Francia Teresa Castaldo, lo scorso lunedì 26 dicembre ha insignito nella sede diplomatica italiana a Parigi di tale onorificenza Claudia Cardinale, una onorificenza data alla grande attrice dal nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Claudia lascerà per un giorno Parigi, dove vive, per venire a Roma negli studi di ...

Lo sfogo di Claudia Cardinale : "Quella violenza mi ha paralizzata per tanto tempo" : Claudia Cardinale adesso si confessa e in un'intervista al Messaggero parla del suo passato e rivela un retroscena drammatico. A sedici anni venne stuprata e decise di tenere suo figlio. 'Il mio ...