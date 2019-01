Clamoroso | Boateng al Barcellona | nuovo innesto anche in casa Cagliari | ufficialità al

calcioweb.eu

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Calciomercato Serie A – Clamorose novità di calciomercato che riguardano il campionato di Serie A, trattative a sorpresa nelle ultime ore. Kevin Princelascia nuovamente l’Italia per trasferirsi al, accordo raggiunto nella ultime ore: prestito oneroso a due milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Ovviamente soddisfatto il calciatore mail club neroverde, il direttore generale partirà nel pomeriggio verso la Spagna per definite l’operazione.in, è fatta per Christan Oliva, uruguaiano del Club Nacional classe 1996 e come caratteristiche simile a Barella, operazione da 5 milioni più bonus.Ufficiale Pezzella al Genoa: “il Genoa Cricket and Football Club rende noto di aver rilevato da Udinese Calcio, a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, i diritti alle ...