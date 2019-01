Citroen Total WRT | al via l’adrenalinica stagione 2019 FOTO

sportfair

(Di lunedì 21 gennaio 2019) IlWorld rally Team ha presentato la nuova C3 WRC in occasione dell’Autosport International Show di Birmingham Cent’anni fa André Citroën creava la Marca che porta il suo nome, dando vita a una reale epopea industriale, in cui lo sport ha sempre occupato un posto importante. Per celebrare questo anniversario, la C3 WRC è decorata con il double chevron che riprende il design originale, e rende simbolicamente omaggio al 1919, data di creazione della Marca Citroën, a conferma della sua passione per le sfide e l’impegno nel motorsport.La C3 WRC sfoggerà ancora i colori di, a sugellare una partnership tecnica e sportiva tra Citroën e la compagnia petrolifera francese, che dura da cinquantun anni. Forte anche il legame con Michelin, l’azienda con sede a Clermont-Ferrand, il cui logo sarà ben visibile sulla nuova livrea. Red Bull, la celebre bibita energizzante già ...