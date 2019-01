Cina | PIL 2018 ai minimi dal 1990 per guerra dazi con USA

Cina : frena economia - Pil a minimo dal'90 : 8.35 Cina : frena economia ,Pil a minimo dal'90 economia in frena ta ancora nel IV trimestre, con una crescita congiunturale dell'1,5% e una annuale del 6,4%. Nell'intero 2018,la guerra dei dazi con gli Usa è costata alla Cina nel 2018 un Pil in ...

Cina : frena economia - Pil a minimo dal'90 : 8.35 economia in frena ta ancora nel IV trimestre, con una crescita congiunturale dell'1,5% e una annuale del 6,4%. Nell'intero 2018,la guerra dei dazi con gli Usa è costata alla Cina nel 2018 un Pil in aumento del 6,6%,in frena ta dello 0,2% sul 2017 e ai livelli più bassi dal 1990. Sullo scorso anno, oltre che lo scontro con gli Stati Uniti, hanno pesato la riduzione del debito da parte dei governi regionali e delle compagnie

Cina : Pil +6 - 6% in 2018 - tasso di crescita più basso dal 1990 : Si tratta comunque del tasso di crescita più basso dal 1990 , in rallentamento rispetto al 2017, quando l'economia è avanzata del 6,8%.

Cina - Pil del 2018 ai minimi dal 1990 : pesa la guerra dei dazi con gli Usa : Mezzo punto che per la stabilità del Paese e della sua leadership, ma anche per le prospettive di crescita globali, fa tutta la differenza del mondo. La Repubblica si fonda sui lettori come te, che ...

Batwoman la serie tv è sempre più viCina : The CW ordina il pilot : Un'altra super-eroina potrebbe presto entrare a far parte del panorama televisivo americano e internazionale andando ad affiancare Supergirl: si tratta di Batwoman.Il personaggio, introdotto nel corso del crossover dell'Arrowverse tra le serie tv Arrow, The Flash e Supergirl, andato in onda lo scorso dicembre negli Stati Uniti, potrebbe presto avere una sua serie tv autonoma. Infatti, rispettando quelli che erano i piani annunciati fin dalle ...