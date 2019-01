Ciclone Mediterraneo in Arrivo con Freddo e Neve in Pianura al Centro-Nord

retemeteoamatori

: In arrivo prima un impulso polare, poi ciclone mediterraneo. Ne parliamo su @radiokisskiss al #PippoPeloShow nell'a… - 3BMeteo : In arrivo prima un impulso polare, poi ciclone mediterraneo. Ne parliamo su @radiokisskiss al #PippoPeloShow nell'a… - 3BMeteo : La settimana #meteo #buongiorno - 3BMeteo : ????Intenso vortice in formazione giovedì sul Tirreno... Valori record ???????? Vediamo: -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Siamo alle porte di un’ondata di(e non gelo) polare che porterà tra domani Martedì e fin Giovedì locali nevicate fin inalUna piccola porzione di questa massa d’aria, molto mitigata dal lungo viaggio in Atlantico verso il Vecchio Continente, verrà deviata verso sud-est dall’Antidelle Azzorre, in direzione delle Isole Britanniche e quindi della Francia, per gettarsi nel Marmercoledì 23 gennaio. Ma andiamo nel dettaglio sui prossimi giorni:Immagine satellitare polare VIIRS (NASA/NOAA) alle 15.30 italiane di domenica 20 gennaio 2019, ha sorvolato il Mare del Labrador.Si nota molto bene il nucleo d’aria polare, “strappato” dalle gelide lande canadesi, ora in viaggio verso ilEuropa. Martedì Avremo ancora gli effetti di un vortice depressionario presente sul tirreno centrale con precipitazioni al-sud in ...