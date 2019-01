Ciclismo su pista | Coppa del Mondo Cambridge 2019 | Fidanza che acuto! Quattro podi e

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Si chiuderà questo fine settimana ad Hong Kong (Cina) la Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclismo su pista. Tra giovedì 24 e domenica 27 gennaio andrà infatti in scena la sesta tappa del massimo circuito internazionale, ultimo grande appuntamento prima dei Campionati Mondiali in programma dal 27 febbraio al 3 marzo a Pruszkow (Polonia). Per l’Italia saranno presenti tredici atleti (sette donne e sei uomini) con consistenti ambizioni di ...

Ciclismo – Coppa del mondo pista : raffica di medaglie per gli azzurri con le ragazze sugli scudi! : Coppa del mondo pista, l’Italia chiude in bellezza a Cambridge: Oro di Martina Fidanza (scratch), argento di Confalonieri-Paternoster (Madison), bronzo di Liam Bertazzo (Omnium) Chiusura in bellezza dell’Italia nella quinta prova di Coppa del mondo disputata a Cambridge, In Nuova Zelanda. Dopo il bronzo del quartetto rosa nell’inseguimento a squadre della prima giornata, oggi la nazionale azzurra ha conquistato altre tre ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Cambridge 2019 : Martina Fidanza vince lo Scratch! Paternoster-Confalonieri seconde nella Madison - Bertazzo terzo nell’Omnium : L’Italia chiude in grande stile la terza e ultima giornata della quinta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclismo su pista in scena a Cambridge (Nuova Zelanda). Una vittoria, un secondo ed un terzo posto per la Nazionale guidata da Dino Salvoldi e Marco Villa, che termina l’appuntamento con quattro podi complessivi ed eguaglia il bottino raccolto a San Quentin en Yvelines, nella prima tappa della stagione. Il risultato più ...

Ciclismo - Coppa del Mondo Pista : grandi soddisfazioni a Cambridge per l’Arvedi Cycling : Ottimi risultati per gli atleti Arvedi Cycling alla Coppa del Mondo di Cambridge! Soddisfazione in casa Arvedi Cycling per gli ottimi risultati dei nostri ragazzi alla quinta prova di Coppa del Mondo Pista con la Nazionale. In particolare, Stefano Moro e Francesco Lamon si sono classificati al sesto posto nel quartetto maschile. Francesco Lamon, in coppia con Michele Scartezzini, ha chiuso la Madison maschile al quinto posto e Stefano Moro ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Cambridge 2019 : Scartezzini-Lamon quinti nella madison - Stefano Moro sesto nello scratch : Seconda giornata di gare a Cambridge (Nuova Zelanda) per la quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. Dopo l’ottimo terzo posto del quartetto femminile di ieri, oggi nessuno degli azzurri in gara è riuscito invece a centrare il podio. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dalla madison maschile, dove l’Italia chiude al quinto posto con la coppia formata da Michele Scartezzini e Francesco Lamon. ...

Ciclismo su pista – Coppa del Mondo : il quartetto femminile centra il bronzo in Nuova Zelanda - uomini sesti : bronzo per il trenino formato da Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Martina Alzini e Marta Cavalli. Italia in testa alla classifica di Coppa, il quartetto maschile è sesto Il trenino rosa si fa onore anche nella prova di Coppa del Mondo in corso a Cambridge (Nuova Zelanda). Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Martina Alzini e Marta Cavalli conquistano il terzo posto del podio superando nella finale per il bronzo in 4’18”069 la squadra ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Cambridge 2019 : l’inseguimento a squadre femminile è sempre sul podio! : Prima giornata di gare per la prima tappa del nuovo anno per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Ciclismo su pista: massimo circuito internazionale che è volato in terra oceanica, precisamente a Cambridge, in Nuova Zelanda. Cambiano le sedi di gara, ma non i risultati per il quartetto di inseguimento a squadre femminile che è sempre sul podio. Elisa Balsamo, Marta Cavalli, Martina Alzini e Letizia Paternoster (tutte davvero giovanissime, media ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 : i convocati dell’Italia. Torna Filippo Ganna : La Nazionale italiana di Ciclismo su pista è impegnata in quel di Cambridge, in terra neozelandese, dove si svolgerà nel week-end la tappa di Coppa del Mondo, ma nel frattempo è tutto pronto per il viaggio in quel di Hong Kong, che dal 25 al 27 gennaio ospiterà il massimo circuito internazionale. Praticamente confermata la rosa azzurra, si aggiunge però Filippo Ganna che Torna in gara nella sua amata specialità. Questi i convocati ...

Ciclismo - la nuova vita di Filippo Pozzato! Domenica farà l’esordio in Serie B da giocatore di hockey pista! : Certi amori non finiscono. Dopo ben diciannove stagioni dedicate al Ciclismo su strada, e il ritiro arrivato proprio nell’autunno, Filippo Pozzato non vuole lasciare lo sport agonistico ed è pronto a tornare ad una vecchia passione: quella dell’hockey su pista. L’’ex corridore Wilier Triestina-Selle Italia è pronto a tornare nella disciplina che aveva praticato dai 4 ai 13 anni. Il vicentino, vincitore della Milano-Sanremo del ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Cambridge 2019 : Letizia Paternoster la stella - novità Davide Boscaro : Riprende dalla Nuova Zelanda la Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclismo su pista. Dopo oltre un mese di pausa, il massimo circuito internazionale torna in scena con la quinta tappa in programma tra venerdì 18 e domenica 20 gennaio presso l’Avantidrome di Cambridge. La formazione italiana si affiderà come di consueto ai quartetti dell’inseguimento a squadre e al talento di Letizia Paternoster per proseguire la propria striscia di podi. ...