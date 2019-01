Chi sottovaluta il crescente consumo di suolo non ha a cuore l' Italia

Michael Weatherly difende Bull e cita Mastroianni - rinnovo a risChio dopo il caso molestie? “Serie sottovalutata” : dopo le accuse di molestie sollevate dall'ex collega Eliza Dushku, il futuro di Michael Weatherly in Bull non è ancora stato deciso: CBS, che ha allontanato e pagato un risarcimento di 9,5 milioni all'attrice che aveva fatto reclami per molestie sessuali contro la sua costar, potrebbe non rinnovare la serie per accantonare le polemiche. In occasione del debutto della terza stagione nel Regno Unito, l'attore ha parlato al sito heyuguys.com ...

Pisa - Chirurgo dei trapianti Chiede scusa alla Regione/ Dopo il post di Capodanno : 'Ho sottovalutato i social' : Pisa, chirurgo dei trapianti chiede scusa alla Regione: Dopo lo sfogo nel post di Capodanno, Daniele Pezzati scrive una lettera: 'Ho sottovalutato i social'

La Chiamano ‘pelle di gallina’ e spesso è sottovalutata - ma la cheratosi pilare può nascondere una grave intolleranza : La cheratosi pilare è un disturbo cutaneo molto diffuso: è un’affezione che altera la cheratinizzazione a livello dei follicoli piliferi. Nello specifico, la cheratosi pilare interessa gli orifizi dei bulbi piliferi di alcune aree del corpo. In genere, il disturbo cutaneo regredisce lentamente con l’età, per poi scomparire – nella maggior parte dei casi – in età avanzata. Tuttavia, esistono alcune forme di cheratosi ...

Pisa - il Chirurgo dei trapianti a Capodanno si scusa : “Ho sottovalutato la potenza dei social” : "Mi spiace che la Regione si sia sentita chiamata in causa" ha scritto il chirurgo Daniele Pezzati in una lettera inviata al commissario straordinario dell'Azienda ospedaliero universitaria di Pisa. In un post aveva espresso il timore di un depotenziamento del centro Pisano a vantaggio di Firenze.Continua a leggere

Manovra - il presidente Antimafia Morra : “Con appalti senza gara a 150mila euro si sottovaluta risChio di favorire la mafia” : “Innalzamento della soglia di valore per l’affidamento diretto dei lavori pubblici? Grave preoccupazione. E’ stato sottovalutato il rischio di favorire le organizzazioni mafiose”. Poche ore dopo l’approvazione della Manovra tra le polemiche per ritardi e slittamenti, il presidente M5s della commissione Antimafia Nicola Morra è intervenuto per criticare la norma inserita nel provvedimento che fa passare da 40mila a 150mila ...

Putin - toni da guerra fredda : 'il mondo sottovaluta risChio di guerra nucleare' : Nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno, il presidente russo lancia un avvertimento sull'uscita degli Stati Uniti dal Trattato di non proliferazione delle armi -

Putin : 'Guerra mondiale - risChio sottovalutato' : l'allarme del presidente russo : Sono passati oltre settant'anni dalla fine della Seconda Guerra mondiale, eppure da allora non è passato neanche un giorno che sia stato di pace per l'intera popolazione mondiale. Le guerre hanno caratterizzato in maniera ciclica singoli Stati o aree geografiche, talvolta lunghe e tutt'oggi in corso. E' rimasta, invece, solo e fortunatamente un incubo la possibilità che potesse scoppiare un terzo conflitto planetario, temuto soprattutto nel ...

Putin avverte : 'Mondo sottovaluta risChio di una catastrofe nucleare' - : Il presidente russo, nella conferenza stampa annuale, spiega che il sistema di deterrenza è allo "sfacelo". E torna ad attaccare gli Usa per aver abbandonato il trattato sulle forze nucleari

Putin : il mondo sottovaluta risChio di guerra nucleare : Il presidente russo manda il suo messaggio al mondo durante l'annuale appuntamento con la stampa, il quattordicesimo da quando è al potere. Quella di oggi invece è la prima conferenza di fine anno ...

Guerra nucleare - l'allarme di Vladimir Putin/ 'Il mondo sottovaluta il risChio : la questione è seria' : Guerra nucleare, l'allarme di Vladimir Putin. Il presidente russo alla conferenza stampa di fine anno 'Il mondo sottovaluta il rischio: questione è seria'.

Putin : “Il mondo sottovaluta il risChio di una guerra nucleare. Può portare alla fine del civiltà e del pianeta” : Una conferenza stampa di fine anno davanti a 1700 giornalisti accreditati. Un numero record. Davanti a loro parla Vladimir Putin, che parla di sfide economiche e, soprattutto, minacce militari. “Il mondo sta sottovalutando il pericolo di una guerra nucleare“, ha detto il presidente russo, sottolineando come lo “sfacelo” del sistema di deterrenza internazionale, acuito dalla decisione degli Usa di uscire dal trattato Inf, ...

Putin : 'Mondo sottovaluta risChio catastrofe nucleare' : ... Putin ha anche auspicato "un balzo in avanti tecnologico per entrare in questo secolo" che consenta alla Russia di entrare "nel gruppo dei migliori Paesi del mondo". Una crescita anche economica che ...

Putin : si sottovaluta risChio nucleare : 11.35 Putin: si sottovaluta rischio nucleare "Il mondo sta sottovalutando il pericolo di una guerra nucleare".Così il presidente russo, Putin, che sottolinea come lo "sfacelo" del sistema di deterrenza, acuito dalla decisione Usa di uscire dal ...

Putin - sottovalutato risChio nucleare : ... Putin ha anche auspicato "un balzo in avanti tecnologico per entrare in questo secolo" che consenta alla Russia di entrare "nel gruppo dei migliori Paesi del mondo". Una crescita anche economica che ...