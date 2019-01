Chi era Armin Loacker | l' inventore dei famosi wafer che piacciono agli italiani

agi

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Il boom dei, dei quadratini e degli snack del cioccolato, in tutto il mondo è stato merito di Armin Loacker. Oggi il "re dei" è morto a Bolzano all'età di 78 anni. L'espansione deiprodotti Loacker, daialle praline di cioccolato nero o bianco, lo si deve ad Armin e a sua sorella Christine.Il mondo Loacker di oggi conta su due stabilimenti dove i dolcetti, dai sapori naturali e genuini, quindi senza coloranti e conservanti, vengono prodotti ad Auna di Sotto sul Renon e ad Heinfels nel Tirolo Orientale (Austria) e sette Loacker Stores. Gli ultimi dati forniti dall'azienda altoatesina sono quelli riferiti al 2017 e parlando di 1.038 collaboratori, 335,4 milioni di fatturato complessivo, 876 milioni di mezzi prodotti per un totale di 36.159 tonnellate vendute (il 30% in Italia e il 70% all'estero) e 5 tonnellate di nocciole tostate ogni giorno. ...