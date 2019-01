Chelsea | Hazard | ' Se mi piacerebbe firmare per il Real Madrid? Perché no'

Chelsea - per un Higuain che arriva c’è un Hazard che parte… in estate : il talento belga avrebbe rifiutato il rinnovo : Il Chelsea deve fare i conti con una nuova grana di mercato: Eden Hazard avrebbe rifiutato il rinnovo, cessione in vista nel prossimo mercato estivo con il Real Madrid alla finestra Nonostante l’imminente arrivo di Gonzalo Higuain, i tifosi del Chelsea non riescono pienamente a sorridere. Il mercato infatti riserva una notizia negativa ai supporter dei Blues. Secondo Marca, Eden Hazard avrebbe rifiutato il rinnovo proposto dal club ...

Il Real Madrid va all-in per Hazard : il Chelsea fissa il prezzo “accessibile” : Real Madrid in pressing sul Chelsea per accaparrarsi Eden Hazard, la dirigenza delle merengues ha chiesto di conoscere il prezzo del cartellino Il Real Madrid è in seria difficoltà nella prima stagione del dopo Cristiano Ronaldo. La dirigenza sa bene che per sopperire all’assenza del fenomeno portoghese deve mettere a segno un colpo altisonante che possa garantire una crescita alla squadra che sinora ha decisamente deluso. Il nome ...

Chelsea - Sarri prepara la trasformazione : “Utilizzerò Hazard come falso nove” : Alla vigilia della sfida contro il Crystal Palace, il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri ha svelato una potenziale innovazione tattica per il futuro del club londinese: “Non vedo problemi da parte di Hazard nel giocare come attaccante centrale. Ha giocato quattro partite come finto nove e ha segnato 3 reti, servendo 2 assist. Per cui non riesco a vedere problemi. Sono molto soddisfatto delle sue prestazioni in quella posizione, ma in ...

Watford-Chelsea - la figuraccia di Deeney : prevede il rigore di Hazard - ma sbaglia : L'arte del calcio di rigore, si sa, è piuttosto oscura: infinite le teorie sul movimento del portiere o sulla posizione degli occhi del tiratore. Quel che è però certo è che, spesso, i compagni, con ...

Chelsea - Sarri elogia Hazard : “Decisivo come Messi e Ronaldo” : Dopo la sconfitta interna con il Leicester, il Chelsea di Maurizio Sarri è tornato al successo e si è ripreso il quarto posto in classifica in Premier. Nel 2-1 con cui i Blues hanno piegato ieri sera il Watford è stato decisivo Hazard – autore di una doppietta -, elogiato dal tecnico toscano a fine gara: “Mi è piaciuta molto la determinazione per i 90', il risultato è stato una naturale conseguenza. Hazard è un giocatore ...

Calciomercato - Kovacic : 'Chelsea scelta giusta - voglio restare qui. Hazard? Mi ha chiesto informazioni sul Real Madrid' : Non sapevo che fosse così bravo e potrebbe facilmente essere uno dei due o tre migliori giocatori del mondo. Mi ha chiesto come fosse il Real Madrid, ma per adesso non vediamo l'ora di trascorrere ...