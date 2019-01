Che tempo che fa | fucilata di Luciana Littizzetto a Silvio Berlusconi | come gli dà del

MyPassci è uno skipass online Che permette di pagare solo per il tempo effettivamente sciato : MyPassci è un'applicazione che mette a disposizione dell'utente uno skipass online per sciare in libertà senza dover decidere in anticipo quanto tempo sciare e che tipologia di biglietto acquistare, in modo da pagare solo le ore di sci effettivamente utilizzate. L'articolo MyPassci è uno skipass online che permette di pagare solo per il tempo effettivamente sciato proviene da TuttoAndroid.

Maltempo MarChe : nevica nelle aree interne - strade transitabili : Si registrano nevicate oggi nelle Marche: segnalate precipitazioni nel Pesarese, nel Maceratese, anche al confine con l’Umbria, e nell’Anconetano, a Fabriano. Le strade sono tutte transitabili grazie al lavoro dei mezzi spazzaneve e ai trattamenti antighiaccio. Fiocchi sono caduti a Urbino, le zone dell’Alto Metauro, del Montefeltro. Neve anche a Camerino, sulla Sp256 Muccese, sulla Ss 77 tra Muccia e Visso e verso ...

Che tempo che fa - Di Battista battibecca con Fazio : «Non abbia la coda di paglia» : Di Battista, Che tempo che fa Al di là dei sorrisi, dei toni rispettosi e dei convenevoli, ieri sera a Che tempo che fa si percepiva una certa tensione. Nel programma di Rai1, infatti, Fabio Fazio ha intervistato Alessandro Di Battista, esponente di spicco di quel Movimento Cinque Stelle che in tempi non sospetti lo aveva duramente criticato. Nel faccia a faccia si è parlato soprattutto di politica, ma non sono mancati fulminei scambi di battute ...

Che tempo che fa - Luciana Littizzetto dietro le quinte conciata così : Luciana Littizzetto in scena da Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai 1, va vestita in un certo modo: solitamente con vestitini più o meno eleganti ma sempre decorosi. dietro le quinte, invece, l'attrice si presenta in tutt'altro modo. In questo scatto "rubato", la Littizzetto indossa abiti improba

Che tempo che fa - Dori Ghezzi torna a esibirsi e omaggia De Andrè : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Dori Ghezzi a Che tempo che fa canta “Il suonatore Jones” accompagnata da Nicola Piovani. Il momento è magico : Un lungo e commosso ricordo di Fabrizio De André a Che tempo che Fa (Rai1) con una serie di gemme preziose. In primis il collegamento dalla zona rossa di Genova dove Neri Marcoré ha cantato con la chitarra con sullo sfondo il Ponte Morandi “La Canzone di Marinella”. Poi è stata la volta di Dori Ghezzi che, dopo anni che non si esibiva, ha cantato “Il suonatore Jones” accompagnata al piano dal Premio Oscar Nicole Piovani che alla fine della ...

Che tempo che fa - Alessandro Di Battista scassa il governo : "Quello della Lega è un furto" : "Quei soldi appartengono a tutti noi, a me, a lei e agli elettori della Lega". Alessandro Di Battista, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai 1, attacca il Carroccio: "Matteo Salvini non è responsabile di quel furto", premette il grillino di ritorno dal viaggio in Sudamerica, "ma quei sold

Di Battista a Che tempo che fa : "Non mi candido alle Europee". L'alterco con Fazio : Alessandro Di Battista inizia oggi la sua campagna elettorale a fianco del suo amico Luigi Di Maio per accompagnare il M5s alle europee e ribaltare i rapporti di forza che, allo stato, dividono i 5 ...

Che tempo che fa - Alessandro Di Battista farnetica da Fabio Fazio : "Cosa accadrà alle Europee" : A Che tempo che fa di Fabio Fazio, domenica sera su Rai 1, è andato in scena lo spettacolino di Alessandro Di Battista, il grillino con la bava alla bocca. Spettacolo da ridere. Si pensi alla bislacca teoria sul fatto che Danilo Toninelli sia sotto attacco per la "manina dei Benetton", o anche alla

Di Battista-Fazio - battibecco in diretta a 'Che tempo che fa' : Botta e risposta tra Fazio e Di Battista a 'Che tempo che fa': il pentastellato di ritorno dal Sud America ospite su Rai uno punzecchia il conduttore che replica: 'Se vuole avercela con me faccia pure,...

Che tempo che fa - Fabio Fazio definisce Alessandro Di Battista "studioso" e il grillino impazzisce : Alta tensione a Che tempo che fa di Fabio Fazio: domenica su Rai 1, tra gli ospiti, anche il grillino con la bava alla bocca Alessandro Di Battista. Basta una frase di Fazio, che dà improvvidamente dello "studioso" a Dibba, a far scattare quest'ultimo. Probabilmente coglie dell'ironia (che in verità

Che tempo che fa - il delirio di Alessandro Di Battista : "Chi c'è dietro agli attacchi a Danilo Toninelli" : Secondo Alessandro Di Battista, uno dei capofila del MoVimento Cinquestelle, dietro alle gaffe del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ci sarebbe «la mano dei Benetton». L' accusa, pesantissima, arriva durante l' intervista di Fabio Fazio all' esponente grillino andata in onda ieri sera a