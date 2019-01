Catania, scuole pericolanti: è emergenza (comunicato)

scuolainforma

(Di lunedì 21 gennaio 2019)stampa su un’urgente questione riguardante ledi. Una delegazione di studenti ha consegnato in prefettura un dossier sull’argomento. Un problema questo che perdura da cinque anni, ma di cui, almeno finora, non si è mai trovata una soluzione concreta.che crollano All’inizio dell’anno scolastico, una delegazione composta da studentesse e studenti medi catanesi si è recata in prefettura per consegnare un dossier sulle problematiche strutturali che colpiscono gli istituti scolastici da cinque anni a questa parte, senza ottenere risposte concrete da parte del Prefetto, che replicava con un’ennesima richiesta di attesa.A gennaio la protesta è culminata in un’occupazione di tutti gli istituti scolastici della città. L’occupazione del liceo scientifico Boggio Lera si è conclusa martedì sera con lo sgombero da ...