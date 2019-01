Canada-Cina | oltre 140 studiosi internazionali ed ex diplomatici esortano Pechino a

Huawei - il fondatore Ren : “Amo la Cina - ma non ho mai spiato per il governo”. Alta tensione tra Pechino e il Canada : “Amo il mio Paese, la Cina, ma non ho mai spiato per conto del governo”. A dirlo è Ren Zhengfei, fondatore del colosso delle comunicazioni Huawei, che nel quartier generale di Shenzhen, parlando con i giornalisti stranieri, respinge i sospetti di collusione tra la compagnia e il governo della repubblica popolare. “Huawei non ha mai ricevuto da alcun governo richieste di fornire informazioni improprie”, ha aggiunto ...

Nella guerra tra America e Cina si trova sempre in mezzo il Canada : Roma. Un tribunale di Dalian, in Cina, ha condannato alla pena di morte il cittadino canadese Robert Lloyd Schellenberg per traffico internazionale di stupefacenti. In primo grado Schellenberg era stato condannato a 15 anni di prigione, ma in Appello i giudici hanno seguito la pubblica accusa, che a

Il triello tra Stati Uniti - Canada e Cina : Storia di un caso diplomatico complesso, tra ritorsioni e ricatti, iniziato con l'arresto della direttrice finanziaria di Huawei a Vancouver

Nella guerra tra America e Cina c’è già una vittima : il Canada di Trudeau : Roma. La vicenda del cittadino canadese Michael Kovrig, trattenuto dalle autorità cinesi sin da lunedì sera, continua a essere un delicatissimo affare che si intreccia con la guerra commerciale tra America e Cina. Nessuna conferma ufficiale del suo arresto è ancora arrivata da Pechino, anche se ieri

Cina a Canada : scarcerate Meng Wangzhou : 10.32 Pechino presenta una protesta formale al Canada per l'arresto della numero due di Huawei, Meng Wangzhou, e minaccia "conseguenze gravi" se non verrà subito rilasciata. La direttrice finanziaria, figlia del fondatore del colosso cinese degli smartphone, dovrà comparire davanti a un giudice per discutere la sua estradizione negli States. Gli Usa accusano Wangzhou di aver violato le sanzioni contro l'Iran vendendogli tecnologia e hanno ...

L’arresto del CFO di Huawei in Canada inasprisce il clima teso tra Cina e Stati Uniti : La Chief Financial Officer di Huawei è stata arrestata in Canada ed è in attesa di estradizione negli USA. Sale la tensione tra Cina e Stati Uniti. L'articolo L’arresto del CFO di Huawei in Canada inasprisce il clima teso tra Cina e Stati Uniti proviene da TuttoAndroid.

Gli Stati Uniti fanno arrestare in Canada la direttrice finanziaria di Huawei. Crisi con la Cina : La direttrice finanziaria di Huawei, il colosso cinese delle telecomunicazioni, è stata arrestata in Canada con un mandato d'arresto americano per violazioni delle sanzioni contro l'Iran . Meng ...