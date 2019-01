Calciomercato Sassuolo: Boateng saluta l’Italia, ecco la sua prossima squadra

lanotiziasportiva

: #Boateng, ultime ore da giocatore del #Sassuolo ?? Pranzo con i compagni, saluti e poi sarà #Barcellona ??… - DiMarzio : #Boateng, ultime ore da giocatore del #Sassuolo ?? Pranzo con i compagni, saluti e poi sarà #Barcellona ??… - DiMarzio : FOTO ?? | #Boateng in partenza per #Barcellona: le immagini e le sue dichiarazioni prima di lasciare l'Italia ??? - MarioGiunta : • ???? Sassuolo, Boateng vicino al Barcellona! • @SkySport -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Il centrocampista delKevin-Princediventerà a breve un nuovo calciatore del Barcellona tra poche ore/ Serie A- Clamorosa trattativa di mercato che si sta per realizzare in queste ore tra Kevin-Princee il Barcellona. Come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia in casa, che ha scosso completamente l’ambiente emiliano. Dopo 15 presenze tra campionato e Coppa Italia condite con 5 reti, il ghanese lascia nuovamente la Serie A per ritornare il Liga e indossare la maglia blaugrana.A confermare il tutto ci ha pensato l’ex milanista, che ha rilasciato importanti dichiarazioni ai microfoni di Sky: “Mi dispiace tantissimo lasciarema quando ti arriva la chiamata del Barcellona non si può dire di no. Alla società emiliana sarò sempre grato e ora voglio segnare al Real Madrid”....