Calciomercato Milan Ultime notizie | il Napoli dice di no per Diawara e si complica anche

Calciomercato Milan - le ultime notizie sulle trattative rossonere : l'arrivo di Piatek - l'addio di Higuain ma non solo : l'arrivo di Lucas Paquetá , l'addio di Gonzalo Higuain in direzione Chelsea, la trattativa con il Genoa per Piatek e tanti altri movimenti per il presente e per il futuro: il Milan è sicuramente tra ...

Calciomercato - Locatelli punge il Milan e parla del futuro di Sensi : ... con il giovane centrocampista che punge il Milan dopo la cessione dell'ultima estate: 'Avevo bisogno di sentirmi importante e qui mi ci sento', le sue parole a 'Sky Sport'. Locatelli poi si sofferma ...

Calciomercato Milan - Higuain Chelsea : Sarri non si nasconde più : Calciomercato Milan – Il club rossonero presto abbraccerà Piatek. È l’attaccante polacco del Genoa il prescelto a raccogliere l’eredità di Gonzalo Higuain. Quest’ultimo è infatti pronto a lasciare la squadra allenata da Gennaro Gattuso per volare in Inghilterra. Qui in Premier League troverebbe il Chelsea e soprattutto il suo mentore Maurizio Sarri, allenatore con cui […] L'articolo Calciomercato Milan, Higuain ...

Calciomercato Milan - è fatta per Tiago Djaló : lunedì visite e firma : ... considerato come un difensore di grande avvenire: un profilo di prospettiva che conferma l'attenzione dei rossoneri sui giovani talenti in giro per il mondo. Spunta un retroscena: nell'accordo tra ...

Calciomercato Genoa - Prandelli su Piatek al Milan : 'Aspetto l'ufficialità. Ma è da top club' : Lunedì pomeriggio non sarà sicuramente in campo e non perché proprio il Milan sarà con ogni probabilità la sua prossima squadra: Krzysztof Piatek salterà il match contro i rossoneri perché ...

Calciomercato Milan : tutti gli aggiornamenti su Piatek : Calciomercato Milan: tutti gli aggiornamenti su Piatek Il Milan va a passo spedito per poter concretizzare il prima possibile l’arrivo di Krzysztof Piatek. Ieri c’è stato il super incontro fra la dirigenza rossoblu, quella rossonera e l’agente dell’attaccante polacco. Le due parti avrebbero trovato quasi tutti gli accordi per poter chiudere la trattativa e i prossimi giorni saranno quelli decisivi per ...

Calciomercato - Milan su Diawara : no del Napoli al prestito : L'affare Piatek con il Genoa in cima alla lista dei pensieri dei dirigenti rossoneri, ma il mercato del Milan non si fermerà al sostituto di Gonzalo Higuain ormai destinato al Chelsea. Leonardo e ...

Calciomercato Milan – L’indiscrezione della stampa inglese : vicinissimo l’esordio di Higuain col Chelsea : Secondo la stampa inglese Higuain potrebbe fare il suo esordio con il Chelsea già giovedì in Coppa di Lega Potrebbe arrivare giovedì prossimo in occasione della sfida in Coppa di Lega contro il Tottenham il debutto di Gonzalo Higuain con la maglia del Chelsea. E’ quanto afferma oggi il tabloid britannico ‘The Sun’ il quale, dando per scontato il passaggio dell’argentino in Premier League, fissa per giovedì allo ...

Calciomercato Milan - nuovo obiettivo per il centrocampo rossonero : contatti con il Napoli per Diawara : Il club rossonero ha chiesto al Napoli il centrocampista classe 1997, ricevendo però una risposta negativa al prestito con diritto di riscatto Il Milan non guarda solo al reparto offensivo, dove è in procinto di arrivare Piatek al posto di Higuain. Il club rossonero scandaglia il mercato per rinforzare anche altre zone del campo, come per esempio il centrocampo. Carrasco – LaPresse/EFE L’ultimo nome apparso sul taccuino di ...

Calciomercato Milan - assalto al Napoli per Diawara : Secondo 'Sky Sport', i rossoneri hanno sondato il terreno con gli azzurri. Una prima richiesta è stata avanzata, per il prestito con diritto di riscatto, ma il Napoli avrebbe detto di no. Da capire ...

Calciomercato Milan - Branchini : "Ecco il futuro di Montolivo" : Parla l'agente del centrocampista . p>Calciomercato Milan Branchini MONTOLIVO / Nel corso della trasmissione 'Calcio e mercato' su 'Rai Sport', Giovanni Branchini , agente, tra gli altri, di Riccardo Montolivo , ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: 'Il futuro di Riccardo dipenderà dalle scelte tecniche del Milan fin quando lui ...

Calciomercato Milan - obiettivo Diawara : Non solo l'affare Piatek, in casa Milan si pensa anche ad altre operazioni di Calciomercato . Come riporta Gianluca Di Marzio su Sky Sport, i rossoneri sono tornati alla carica per Amadou Diawara, centrocampista guineano classe 1997 che al Napoli non trova spazio. In questa stagione ha collezionato appena 11 presenze , 10 in Serie ...

Calciomercato Milan - è fatta per Piatek : Come riporta Sky Sport, l'attuale vicecapocannoniere della Serie A , 13 gol, uno in meno di Cristiano Ronaldo, si trasferirà alla corte di Gattuso a titolo definitivo per 35 milioni di euro , i ...

Calciomercato Milan - Piatek : i rossoneri inseriscono Halilovic e Bertolacci : Calciomercato Milan – Sono ore decisive per l’affare che potrebbe portare Krzysztof Piatek a vestire la maglia rossonera. Leonardo è infatti impegnato con i propri omologhi del Genoa per cercare di chiudere l’operazione per l’attaccante polacco. La trattativa che il dirigente del club meneghino deve fare di tutto per poter concludere. Non si può infatti […] L'articolo Calciomercato Milan, Piatek: i rossoneri ...