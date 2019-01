Calciomercato Juventus Ultime notizie | spunta l' idea Sancho del Dortmund

Il Calciomercato oggi – Colpo a sorpresa della Juventus : Il calciomercato oggi – Novità a sorpresa sul mercato della Juventus, in particolar modo l’intenzione dei bianconeri almeno iniziale era quella di non intervenire nella finestra invernale. Adesso un cambio di rotta che può essere considerato inaspettato, secondo quanto riporta la rosea è fatta per il terzino sinistro Matteo Darmian che si alternerà con Alex Sandro, decisiva la volontà del tecnico Massimiliano Allegri, accordo con lo ...

Calciomercato Juventus - preso Darmian in prestito : Il giocatore del Manchester United, da tempo sulla lista di Calciomercato della Vecchia Signora, dovrebbe approdare a Torino già nei prossimi giorni: secondo la Gazzetta dello Sport, Paratici ha ...

Calciomercato Juventus – Spinazzola in partenza - c’è l’accordo con Darmian : definiti i dettagli con il Manchester United : La Juventus vicina all’acquisto di Matteo Darmia dal Manchester United: il suo arrivo dovrebbe far partire Spinazzola “Spinazzola andrà via se arriverà un sostituto. Leonardo è da Juve ma ha bisogno di giocare con continuità“, con queste parole dette in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha di fatto dato il via libera alla cessione di Leonardo Spinazzola. In attesa di conoscere la formula con la quale lascerà la Juventus, ...

Calciomercato Juventus - Ramsey subito : nuovi contatti : Il capo area sport dei bianconeri vuole completare il centrocampo di Allegri e mettere Ramsey subito a disposizione del tecnico per avere una preziosa freccia in più per l'assalto soprattutto alla ...

Calciomercato Juventus : interessa un centrocampista del Lione : Calciomercato Juventus, Ndombele / Oltre ad Aaron Ramsey, la Juventus è alla continua ricerca di nuovi innesti per poter dominare in modo incontrastato la Serie A. Il nome nuovo sul taccuino del club bianconero è quello del classe ’96 Tanguy Ndombele, accostato da diverso tempo anche al Manchester City. Il franco-congolese è attualmente in forza al Lione e secondo ‘Sky Sport’ nei prossimi giorni il direttore sportivo ...

Calciomercato Juventus - Ramsey : non è finita - ecco il nuovo retroscena : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus non molla la pista che porterebbe all’arrivo di Aaron Ramsey già dall’imminente sessione di mercato invernale. Come noto, il giocatore ha già firmato il suo nuovo contratto con i bianconeri, il quale lo legherà alla Juventus per le prossime cinque stagioni. 6,5 milioni […] L'articolo Calciomercato Juventus, Ramsey: non è finita, ...

Calciomercato Juventus - incontro in agenda con il Lione per Ndombelè. Il Bologna insiste per Spinazzola : La Juventus continua a monitorare il mercato per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione, occhi bianconeri su Ndombelè Incassata la firma di Aaron Ramsey, che diventerà un giocatore della Juventus a partire dalla prossima stagione, il club bianconero continua a scandagliare il mercato in vista del prossimo mercato estivo. Lapresse I radar della società campione d’Italia si sono fermati su Tanguy Ndombele, ...

Calciomercato Juventus - previsto incontro con l'agente di Ndombele del Lione : il profilo : Aaron Ramsey, ma non solo. La Juventus continua a guardare con attenzione al futuro, per programmare al meglio quella che sarà la prossima stagione. E gli occhi sono caduti ancora una volta su un ...

Calciomercato Juventus - Allegri potrebbe lasciare la guida al posto di Zidane (RUMORS) : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando a quanto scrive il noto quotidiano iberico "Don Balon", infatti, Massimiliano Allegri potrebbe chiudere la sua avventura alla Juventus al termine della stagione. Il suo posto potrebbe essere preso da Zinedine Zidane, uomo indissolubilmente legato al club bianconero, con il quale è diventato uno dei migliori giocatori della storia del calcio. Secondo ...

Calciomercato Juventus / Ultime notizie : Pjaca richiesto dal Genoa - nuovo prestito possibile? : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie: si prova subito per Ramsey, manovre interessanti per Emerson Palmieri e Rogerio, Pjaca potrebbe passare al Genoa.

Calciomercato Juventus : per Palmieri possibile scambio di prestiti con Higuain (RUMORS) : Sono ore molto calde per il Calciomercato della Juventus, ormai prossima all'acquisto di Aaron Ramsey, talentuoso centrocampista gallese che milita nelle fila dell'Arsenal. Il giocatore starebbe per firmare con il club bianconero, ma l'ufficialità dovrebbe arrivare solo a febbraio. Si tratta di un colpo molto importante per la Juventus, dal momento che Ramsey è un centrocampista completo, abile sia in fase di contenimento che in quella ...

Calciomercato - possibile affare in sinergia tra Juventus e Genoa : Juventus e Genoa alle prese con diverse trattative in queste ore, non solo l’approdo di Sturaro al Grifone: tutti i dettagli sul Calciomercato Juventus e Genoa stanno lavorando per portare in Italia un giovane calciatore polacco. Nelle ultime stagioni sono state ottime le risposte dei calciatori della Polonia nella nostra Serie A: da Milik a Zielinski, passando per Piatek, Linetty e tanti altri giovani promettenti che hanno messo ...

Calciomercato Juventus/ Ultime notizie - Sturaro al Genoa è un affare ormai definito : Calciomercato Juventus, Ultime notizie: i bianconeri potrebbero puntare a sorpresa su James Rodriguez, intanto è stato definito l'affare per Aaron Ramsey.

Calciomercato Juventus / Ultime notizie : Mandzukic rifiuta la Cina - no a un triennale da 16 milioni : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie: i bianconeri potrebbero puntare a sorpresa su James Rodriguez, intanto è stato definito l'affare per Aaron Ramsey.