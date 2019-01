Calcio | Serie A 2019 | i migliori italiani della 20a giornata Fabio Quagliarella bomber

Calcio - Inter-Sassuolo 0-0 - Serie A 2018-2019 : gli emiliani spaventano i nerazzurri ma sparano a salve per un punto a testa giusto : Si apre con uno 0-0 il 2019 di Inter e Sassuolo. Al Meazza di Milano, per l’occasione impreziosito da diverse migliaia di bambini dopo la squalifica e la decisione di giocare a porte chiuse dopo i fatti di Inter-Napoli, la partita è avvincente e ricca di occasioni. I nerazzurri steccano contro i nero-verdi, che per lunghi tratti del match dettano legge in campo. Handanovic migliore in campo per i padroni di casa, con Icardi che non ha ...

Consigli FantaCalcio Serie A / Quale formazione? Occhio ai portieri finiti in panchina! : Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte per la 20giornata. Ecco chi schierare nel primo turno di ritorno del massimo campionato , oggi 19 gennaio,

Pronostici Serie B - i consigli di CalcioWeb : Pronostici Serie B, i consigli di CalcioWeb – Si torna in campo anche per la Serie B, si gioca la 20^ giornata del campionato cadetto. Il turno si apre con la gara di stasera tra Palermo e Salernitana, la squadra rosanero tenta la fuga verso la promozione. Il Crotone spera di uscire dalla zona calda della classifica, di fronte il Cittadella che punta un posto nei playoff, il big match mette di fronte Lecce e Benevento, il Carpi ...

Consigli fantaCalcio 20 giornata : la Serie A riparte con Roma-Torino : Consigli fantacalcio 20 giornata – Dopo la lunga pausa di quasi 20 giorni, dovuta alla sosta invernale, torna la Serie A e in parallelo riprende forma la rubrica di SerieANews.com con i Consigli per il fantacalcio. E’ il momento di iniziare a pensare alla formazione da schierare. Ecco le nostre “dritte” per questo fine settimana calcistico […] L'articolo Consigli fantacalcio 20 giornata: la Serie A riparte con ...

Prossimo turno Serie A Calcio - si riprende dopo la sosta invernale! Date - programma e orari della 20ma giornata : il palinsesto tv : La ventesima giornata della Serie A 2018-2019, prima del girone di ritorno, si giocherà tra sabato 19 e lunedì 21 gennaio. Si inizierà sabato 19 con il solito trittico di anticipi: alle ore 15.00 Roma-Torino, alle ore 18.00 Udinese-Parma ed alle ore 20.30 Inter-Sassuolo. Domenica 20 spazio al consueto lunch match delle ore 12.30 con Frosinone-Atalanta, mentre alle ore 15.00 si giocheranno soltanto due sfide, ovvero Fiorentina-Sampdoria e ...

Serie A : ripartiamo insieme - per il Calcio che vogliamo. VIDEO : ... e le abbiamo associate alle migliori immagini del girone di andata di Serie A, ma soprattutto ai sorrisi dei bambini, all'entusiasmo di chi ama questo sport e non si rassegna - e mai lo farà - a ...

Calcio - la Serie A torna in campo dopo la pausa invernale. Big match tra Napoli e Lazio - la Juventus ospita il Chievo : Questo fine settimana la Serie A di Calcio tornerà finalmente in campo dopo la pausa invernale. Tra l’ultima giornata del girone d’andata e la prima di ritorno che ci apprestiamo a vivere, si sono giocati gli ottavi di finale della Coppa Italia e la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, che ha visto la Juventus battere il Milan per 1-0 grazie al gol di Cristiano Ronaldo e alzare per l’ottava volta il trofeo. I bianconeri ricominceranno la corsa ...

Calcio - la Serie A torna in campo dopo la pausa invernale. Big match tra Napoli e Lazio - la Juventus ospita il Chievo : Questo fine settimana la Serie A di Calcio tornerà finalmente in campo dopo la pausa invernale. Tra l’ultima giornata del girone d’andata e la prima di ritorno che ci apprestiamo a vivere, si sono giocati gli ottavi di finale della Coppa Italia e la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, che ha visto la Juventus battere il Milan per 1-0 grazie al gol di Cristiano Ronaldo e alzare per l’ottava volta il trofeo. I bianconeri ricominceranno la corsa ...

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb : Pronostici Serie A – Si torna in campo per la giornata valida per il campionato di Serie A, un turno che promette importanti indicazioni per il proseguo della stagione. La giornata si apre con il match tra Roma e Torino, la squadra di Di Francesco cerca punti per la zona Champions League, match interessante tra Udinese e Parma mentre l’Inter non deve sottovalutare il Sassuolo. Nel lunch match della domenica di fronte Frosinone e ...

Calciomercato : come cambiano le squadre di Serie B : Il Calciomercato ha certamente cambiato diverse squadre di Serie B e già dal prossimo weekend scenderanno in campo numerosi nuovi acquisti. In realtà ancora non sono state definite molte trattative, ma quelle chiuse con calciatori importanti senza dubbio permetteranno di vedere in campo volti nuovi a molte tifoSerie. Tre nuovi acquisti tutti in campo per il Padova che affronterà in casa l'Hellas Verona. In porta per i padroni di casa ci sarà ...

Sportitalia - Palinsesto Calcio 18 - 21 Gennaio (Primavera - Serie C - Argentina) : CAMPIONATO PRIMAVERA - Ecco tutti gli appuntamenti con il Calcio della Primavera 1 Tim in diretta ed esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky). Tutte le partite della 15° giornata del girone d’andata, prima del nuovo anno, su cui si accenderanno le telecamere della televisione che racconterà in diretta ed esclusiva tutte le gare...

Calciomercato Serie B e Serie C - Cremonese scatenata : l’ultima idea per l’attacco della Juve u23 : Calciomercato Serie B e Serie C – Si muove anche il Calciomercato di Serie B e Serie C, ecco il punto della rosea e che riguarda le ultime importanti trattative. Si rinforza il Lecce che piazza il colpo Tumminello, scatenata anche la Cremonese, da ufficializzare l’arrivo di Strizzolo ed entro le prossime ore pronto un nuovo assalto all’attaccante Ceravolo, caldo anche il nome di Trotta che piace anche al Brescia. Al ...

Calcio a 5 - Serie A 2019 : trasferte insidiose per Acqua&Sapone e Italservice Pesaro - infuocato derby laziale tra Latina e Rieti : Quattordicesima giornata (la terza del girone di ritorno) alle porte per la Serie A 2018-2019 di Calcio a 5, con i primi tre anticipi in programma questa sera alle ore 20.30 e le rimanenti sfide fissate per domani pomeriggio alle 18.00 e 18.30. Cominciamo dallo spareggio salvezza del Pala Gems tra Lazio e Real Arzignano, entrambe in zona retrocessione rispettivamente con 1 e 5 punti raccolti nelle prime 13 giornate. Per la compagine capitolina ...

Calciomercato Serie A - le bombe nella notte : la Fiorentina tenta il colpaccio - nuovo centrocampista per il Genoa : Calciomercato Serie A – Ultime ore caldissime per quanto riguarda il campionato di Serie A, tante trattative pronte ad essere chiuse. Secondo ‘Gianluca Di Marzio’ c’è anche il Napoli sul gioiello Trincao, valuta un investimento di 2 milioni per il prestito più 13 milioni per il riscatto. Si pensa anche alle uscite, Rog sta valutando le proposte da Liga e Bundesliga. La Fiorentina tenta il grande colpo, nel mirino ...