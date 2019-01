Brigatisti in giro per il mondo e noi in solitaria agonia | la figlia di Moro

Terrorismo - Maria Fida Moro : “Denunciamo lo Stato per danni morali. Brigatisti in giro per il mondo e noi in solitaria agonia” : “Insieme a mio figlio Luca ho dato mandato al nostro legale, avvocato Valerio Vartolo, di intraprendere una serie di azioni legali nei confronti dello Stato italiano per i danni innumerevoli ed ingiustificati, morali e materiali riguardanti il caso Moro. Mentre ex Brigatisti facevano i vacanzieri in giro per il mondo noi vivevamo una solitaria agonia ad oggi lunga quarantuno anni”. È quanto dichiara Maria Fida Moro, figlia ...