Brexit | May presenta il Piano B ma il rischio fallimento è dietro l' angolo

Brexit - Theresa May in “ritiro” per preparare un “piano B”. Domani nuova sfida ai Comuni : Theresa May è alla ricerca affannosa di un "piano B" per la Brexit dopo la sonora bocciatura dei deputati martedì sera dell'accordo da lei faticosamente negoziato con Bruxelles per oltre 18 mesi. La premier britannica, lavora agli ultimi ritocchi del piano alternativo per l'uscita dall'Europa e che deve presentare in Parlamento. Chiusa nella residenza di campagna dei premier britannici, a Chequers, May lavora al discorso che fara' ai deputati ...

Brexit - Theresa May ottiene la fiducia/ Ultime notizie - premier rilancia la trattativa con Ue : Brexit, la May incassa la fiducia/ Ultime notizie, l'UE apre alla proroga: uscita dall'Europa entro il 2020? Londra spera che tale ipotesi si verifichi

Brexit - May pronta a usare militari in caso di no deal : Theresa May non intende togliere dal tavolo l'ipotesi di una Brexit no deal - come le chiede il leader dell'opposizione laburista Jeremy Corbyn, ma anche alcuni suoi ministri - e anzi è pronta a far schierare 3.500 militari nelle strade britanniche con compiti ausiliari nel caso in cui questo scenario divenga realtà. Lo scrive l'Evening Standard.Il giornale fa riferimento a un piano illustrato al Parlamento dal ministro della ...

Brexit - premier britannica May ottiene la fiducia. La Commissione Ue si prepara al 'no-deal' : Lo scrive il giornale britannico The Times, dopo che Germania e Francia hanno espresso la loro disponibilità a estendere i negoziati sul divorzio vista la situazione politica interna del Regno Unito, ...

Brexit - Corbyn : «Nuovo referendum è una opzione». Theresa May lavora a un 'piano B' : ... «Il no deal è il risultato a cui arriveremo se non succederà nulla di nuovo» ha affermato Lewis, secondo il quale per il Regno Unito è fondamentale poter condurre una politica commerciale ...

Brexit : il parlamento britannico boccia l'accordo ma la May resta al suo posto : ...

Brexit : conservatore Archer al 'Corriere della Sera' la May è una zombie della politica : Roma, 17 gen 10:02 - , Agenzia Nova, - il premier britannico Theresa May è sopravvissuta ancora una volta, eppure c'è chi dice che in questa situazione dovrebbe essere lei stessa a dimettersi. "I nodi ...

Brexit - Theresa May subito al lavoro per un piano B. Botta e risposta Lewis-Weber : Ha poco tempo per riposarsi sugli 'allori', relativi, Theresa May. Appena incassata la fiducia da quello stesso Parlamento che martedì aveva bocciato a larghissima maggioranza, 230 voti di scarto, l'...

Niente sfiducia per May. E la premier riapre le trattative sulla Brexit : Theresa May resta in sella, per un pugno di voti. Dopo la pesantissima sconfitta sulla Brexit, la premier britannica è sopravvissuta ieri anche alla seconda mozione di sfiducia richiesta nei suoi ...

Brexit - Theresa May è salva : il Parlamento vota la fiducia : DIRITTILEGGICONTIIL CONFINE DELLA GUINNESSI TEMPITheresa May rimane in piedi. Ventiquattro ore dopo che il Parlamento, a larghissima maggioranza, ha bocciato il suo accordo sulle modalità di uscita dall’Unione Europea (raggiunto dopo due anni di negoziati), è stata respinta, con 325 voti su 306, la mozione di sfiducia contro di lei e il suo Governo, presentata dal leader laburista Jeremy Corbyn alla Camera dei Comuni. Molti parlamentari del suo ...

Brexit - nuovi incontri per premier May : 8.55 La premier britannica Theresa May prosegue oggi i suoi colloqui con esponenti di tutti i partiti politici per individuare un percorso futuro per la Brexit. La premier,che ha superato ieri il voto di sfiducia, ha esortato i parlamentari "a lavorare insieme in modo costruttivo".Per oggi ha già in programma incontri con i Brexiteers Tory sostenitori della Brexit più dura e il DUP, il partito unionista nordirlandese, entrambi contrari ...

