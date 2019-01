Brasile | l’emergenza indigeni c’è da anni Con Bolsonaro se ne è accorto anche il resto

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 gennaio 2019) L’autore con Eduardo Frederico Flydjwa dei Fulnio del Pernabuco durante un intervista per Der Spiegel per denunciare la situazione indigena Faccio seguito al mio precedente post sulla situazione degliin. Devo farlo poiché sono profondamente e totalmente coinvolto, vivendo ine condividendo materialmente la mia sede con tribù indigene che ospitiamo regolarmente e con le quali facciamo daricerca spirituale e culturale, nonché progetti diversi. Tramite il web edirettamente ho a che fare con diverse persone e gruppi coinvolti nella situazione indigena, per ragioni spirituali, culturali, emotive. Diversi amici in Italia stanno pensando di avviare concretamente azioni di sensibilizzazione, motivati principalmente dai toni assunti dal nuovo governo brasiliano.Questo è molto positivo. Ma è molto importante essere seri, informati e non (come quasi ...