BORSA MILANO chiude negativa con Europa | vendute Tim | Ferragamo

BORSA : Europa fiacca - Milano giù con Enel : ANSA, - Milano, 21 GEN - Piazza Affari resta la più debole tra le Borse europee in una seduta di incertezza e attesa, in vista del discorso di Theresa May al Parlamento britannico sulla Brexit. Milano ...

BORSA MILANO - in un mese dimezzate perdite 2018. Ma in 10 anni computo negativo : Nonostante diversi punti critici, tra cui la guerra commerciale sino americana, la frenata dell'economia in Cina - che ha appena vissuto la crescita più debole degli ultimi 28 anni - e il caos sulla Brexit , le Borse mondiali hanno ingranato la quarta con l'arrivo del nuovo anno. I guadagni da ...

BORSA : Milano apre in calo - -0 - 52% - : ANSA, - Milano, 21 GEN - Apertura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in ribasso dello 0,52% a 19.606 punti.

Luxottica dice addio alla BORSA di Milano : TeleBorsa, - Il titolo Luxottica si avvia alla fase di delisting da Piazza Affari, mentre la holding EssilorLuxottica sarà quotata alla Borsa di Parigi . Si è chiusa definitivamente, ieri 18 Gennaio ...

BORSA : Milano riduce rialzo - giù Tim : ANSA, - Milano, 18 GEN - La Borsa di Milano riduce lievemente il rialzo con il Ftse Mib che avanza dello 0,5% a 19.577 punti. Continua in profondo rosso Tim, -7,9%,, dopo il cda sui conti, mentre ...

BORSA : Milano chiude piatta - -0 - 04% - : ANSA, - Milano, 17 GEN - Chiusura piatta per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,04% a 19.470 punti.

BORSA - Milano brilla con rimbalzo bancari : Sul Ftse Mib, i bancari digeriscono le decisioni della Bce sui crediti deteriorati e recuperano le perdite delle ultime due sedute: Unicredit è maglia rosa con un rialzo di quasi il 6 per cento. Bene ...

BORSA : Milano apre in rialzo - +0 - 46% - : ANSA, - Milano, 16 GEN - Apertura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in progresso dello 0,46% a 19.253 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per ...

BORSA : Milano chiude in coda a Europa : In serata arriva il voto di Londra sulla Brexit, mentre stamane è stato certificato che l'economia tedesca viaggia ai minimi dei 5 anni e dalle bozze di Srep della Bce è emersa una richiesta ...

BORSA MILANO piatta : -0 - 03%. Giù banche : 18.03 Le Borse europee migliorano nel finale con Wall Street e in attesa del voto sulla Brexit. Recupera anche Milano che chiude sulla parità, con l'indice Ftse Mib a -0,03% a 19.165 punti. Ma Piazza Affari è frenata dai titoli bancari,che restano sotto pressione e segnano cali anche oltre il 5% sulla scia delle notizie di richieste della Bce sugli Npl. Lo Spread Btp-Bund chiude in rialzo, a 267punti base contro i 262di ieri. Il rendimento è ...

BORSA : l'Europa va ma Milano cede con le banche Ko : Il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire ha ribadito ieri il suo appoggio alla fusione con Stx nonostante gli ostacoli antitrust-

BORSA : Milano rimbalza +1% : ANSA, - Milano, 15 GEN - Avvio di seduta positivo per Piazza Affari che rimbalza con l'indice Ftse Mib in rialzo dell'1% a 19.370 punti.